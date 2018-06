=------------------------------------------------------------------------------- Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- BEKANNTMACHUNG Teiltilgung der 4,5 % Anleihe 2012-2022 ISIN AT0000A0WPF1 der SIGNA Prime Capital Market GmbH, unwiderruflich und unbedingt garantiert durch die SIGNA Prime Selection AG Die SIGNA Prime Capital Market GmbH informiert hiermit, dass die Kernliegenschaft Generali Tower (EZ 379, KG 01669 Kaisermühlen) ("Kernliegenschaft Generali Tower") am 30.5.2018 im Wege eines Share Deals veräußert worden und somit ein Veräußerungsfall gem. § 11 (2) der Anleihebedingungen eingetreten ist. Der Kaufpreis entspricht zumindest dem nach § 11 (2) der Anleihebedingungen erforderlichen Betrag. Gemäß § 11 (3) der Anleihebedingungen ist daher der Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 150.000.000 mit einem Betrag in Höhe von EUR 9.000.000, das ist der Allocated Bond Amount ("Allocated Bond Amount"), der der Kernliegenschaft Generali Tower zugeordnet ist, zum 31.8.2018 teilweise zu tilgen. Gemäß § 11 (4) der Anleihebedingungen ist der Allocated Bond Amount bei ARNOLD Rechtsanwälte GmbH, Wien, treuhändig erlegt worden. Dieser Betrag wird ausschließlich für die Teiltilgung freigegeben werden. Die Teiltilgung erfolgt pro Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 200.000 mit einem Betrag von EUR 12.000 (neuer Poolfaktor ab 31.8.2018: 0,94), der Nennbetrag bleibt unverändert. Der Poolfaktor ist der Multiplikator, der auf den Nennbetrag jeder Schuldverschreibung angewendet wird, um das Verhältnis des noch nicht getilgten Betrags jeder Schuldverschreibung zu deren unverändert bleibendem Nennbetrag darzustellen. Wien, 12. Juni 2018 SIGNA Prime Capital Market GmbH SIGNA Prime Selection AG Rückfragehinweis: Manuel Pirolt SIGNA Prime Selection AG Freyung 3 1010 Wien +43 1 5329 848-0 Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2018 12:00 ET (16:00 GMT)