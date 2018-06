Gold ($): Lohnt bereits der Einstieg?

Wie ich es bereits in meiner jüngsten Ausgabe aufgezeigt hatte, konnte sich Gold im Verlauf der zurückliegenden Woche nicht wesentlich von der Stelle bewegen. Die Performance konnte meine Prognose bestätigen, auch wenn die kleine von mir erwartete Korrektur noch nicht über das prognostizierte Ausmaß verfügt. An den positiven Avancen hat sich demzufolge nichts verändert. Nach wie vor sehe ich die Bewegungen von Gold im Rahmen einer großen seit 2011 laufenden Korrektur und nicht am Fuße einer neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...