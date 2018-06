Der börsennotierte Baukonzern Strabag betont, dass es sich bei den Änderungen bei der geplanten Dividendenauszahlung für das Geschäftsjahr 2017 um keine Streichung für den Russen Oleg Deripaska handelt. Die Dividende werde "lediglich so lange nicht an eine Aktionärin ausbezahlt, so lange diese als SDN (Specially Designated ...

Den vollständigen Artikel lesen ...