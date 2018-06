Die OMV gibt Details zu ihrer neuen Anleihe bekannt. Es wird eine unbefristete, nachrangige Hybridschuldverschreibungen mit einem Volumen von 500 Millionen Euro begeben. Der Emissionspreis der Hybridschuldverschreibungen beträgt 100%. Die Hybridschuldverschreibungen haben keinen Endfälligkeitstag und werden bis zum 19. Juni 2024 (ausschließlich) ("Erster Resettermin") mit einem festen Zinssatz von 2,875% per annum verzinst. Vom Ersten Resettermin (einschließlich) an werden die Hybridschuldverschreibungen mit einem Reset-Zinssatz per annum verzinst. Der Reset-Zinssatz entspricht dem maßgeblichen 5-Jahres Swapsatz zuzüglich einer Marge von 2,335% per annum während des Zeitraums vom Ersten Resettermin (einschließlich) bis zum 19. Juni 2028 (ausschließlich)...

