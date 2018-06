Nach einem Erholungsversuch in Richtung der Marke von 94 Punkten im frühen asiatischen Geschäft hat der US-Dollar-Index, der den Greenback gegen sechs andere Währungen vergleicht, an Fahrt verloren und ist in Richtung 93,50 gefallen, da die Marktteilnehmer vor der zinspolitischen Entscheidung der Federal Reserve lieber an der Seitenlinie verweilen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...