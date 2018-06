Das Paketgeschäft brummt, doch die Post hat davon kaum etwas. Jetzt muss der Chef des Paketgeschäfts gehen, stattdessen räumt Post-Chef Appel selbst auf. Das hat schon mehrmals funktioniert, aber die Probleme sind groß.

Lange haben die Versprechungen von Post-Chef Frank Appel nicht gehalten. "Wir werden Sie auch in Zukunft nicht enttäuschen", rief er seinen Aktionären noch auf der Hauptversammlung Ende April zu. Das Geschäft laufe planmäßig, versprach er, die gesetzten Ziele würden erreicht. Am vergangenen Freitag kassierte Appel seine Prognose schon wieder ein. Statt den versprochenen 4,15 Milliarden Euro Betriebsgewinn sollen bis Jahresende nur noch 3,2 Milliarden zusammenkommen. Der Grund: Das Brief- und Paketgeschäft läuft nicht.

Elf Jahre lang war Jürgen Gerdes Chef der Sparte. Im April hat ihn Appel degradiert, an diesem Dienstag gab er seinen Vorstandsposten zu 30. Juni auf. Der Konzern habe in den vergangenen Jahren nicht in ausreichendem Maße in die Weiterentwicklung dieser Sparte investiert, so Appel. Damit warf er seinem ehemaligen Vorstandsmitglied indirekt Versäumnisse vor. Doch die Schuld allein auf Gerdes zu schieben, greift zu kurz. "Auch Appel trägt an den Problemen eine Mitschuld", heißt es in Analystenkreisen. Offiziell erfolgte die Trennung von Gerdes denn auch "in bestem gegenseitigen Einvernehmen" aufgrund "unterschiedlicher Auffassung über die strategische Schwerpunktsetzung". So lässt sich handfester Dissens auch abmoderieren.

Appel übernimmt Pep

Der Chef hat das Steuerrad nun selbst in die Hand gekommen. Vorerst wird Appel den Paketbereich leiten, der im Postjargon als Pep (Post, E-Commerce, Parcel) bezeichnet wird. Und er will aufräumen: die Personalkosten sollen gesenkt und die Erlöse gesteigert werden. Es ist nicht das erste Mal, dass Appel eingreift. Immer dann, wenn es brenzlig wurde, hat er die Jobs seiner Vorstandskollegen übernommen: Er leitete schon den Personalbereich, war später für das Frachtgeschäft zuständig. Nun eben die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...