Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Streit in Koalition um Gesetze zu Teilzeit und Musterklage

Neben dem Konflikt um die richtige Flüchtlingspolitik knirscht es in der großen Koalition auch bei kleineren Baustellen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte überraschend in Berlin an, dass das Gesetz zur Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit am Mittwoch im Kabinett diskutiert und verabschiedet werden soll, obwohl die CSU ein Veto ausgesprochen hatte.

Altmaier: Handelskonflikt so überflüssig wie ein Kropf

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den Handelskonflikt mit den USA moniert und die Absicht der Europäer betont, auf die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. "Wenn ich mich umschaue in der Welt, dann finde ich, dieser Handelskonflikt ist so überflüssig wie ein Kropf", sagte Altmaier beim Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates in Berlin. "Haben wir denn nichts Wichtigeres zu tun?"

Immobilienwirtschaft fordert schnelleres Bauen

Die deutsche Immobilienwirtschaft hat eine Beschleunigung in der Stadtentwicklung, bei der Planung und beim Bau angemahnt. Das von der neuen Regierung ausgegebene Ziel, 1,5 Millionen neuer Wohnungen in den kommenden vier Jahren zu bauen, wirke angesichts des derzeitigen Umfelds "utopisch", sagte der Präsident des Spitzenverbandes Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA), Andreas Mattner. "Wir brauchen schlankere Prozesse, schnellere Entscheidungen und mehr Effizienz beim Planen und Bauen," forderte er bei einer Pressekonferenz zu dem am Mittwoch geplanten Tag der Immobilienwirtschaft.

Tsipras verkündet Einigung im Namensstreit mit Mazedonien

Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hat eine Einigung im Namensstreit mit Mazedonien verkündet. Es sei eine "gute" Lösung gefunden worden, sagte Tsipras am Dienstag bei einem Termin mit Präsident Prokopis Pavlopoulos. Athen blockiert wegen des mehr als 25-jährigen Streits mit Skopje die Bestrebungen Mazedoniens, der EU und der Nato beizutreten.

EU-Kommission will US-Firmen von Europas neuer Rüstungsförderung ausschließen

Die EU-Kommission will Unternehmen aus den USA von der künftigen Förderung von Rüstungsprojekten über den Europäischen Verteidigungsfonds ausschließen. Generell sollten keine Gelder aus dem 13 Milliarden Euro schweren Fonds an Firmen aus Drittstaaten gehen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus EU-Kreisen. Offiziell will die Kommission ihre Pläne am Mittwoch vorstellen. Sie könnten neue Spannungen mit US-Präsident Donald Trump vor dem Nato-Gipfel im Juli bringen.

Bankenausschuss des Senats nominiert Richard Clarida als Fed-Vize

Der Bankenausschuss des US-Senats hat zwei wichtige personelle Weichen für die Notenbank gestellt. Nach Mitteilung des Ausschusses wurde Richard Clarida für das Amt des Vizepräsidenten der Federal Reserve nominiert und Michelle Bowman als Mitglied des Boards. Der Ökonom Clarida arbeitet gegenwärtig im Management der Pacific Investment Management Co, Bowman ist Bankenaufseherin in Kansas. Beide müssen noch vom gesamten Senat gewählt werden.

US-Realeinkommen steigen im Mai leicht

Die Realeinkommen in den USA sind im Mai gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im April ein Rückgang um 0,1 Prozent zu verzeichnen gewesen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im Mai saison- und inflationsbereinigt 370,70 US-Dollar nach 370,37 Dollar im Vormonat.

Preisauftrieb in den USA verfestigt sich

Der Preisauftrieb in den USA hat sich im Mai verfestigt. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, stiegen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten im Vorfeld mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet. Die für den April gemeldete Preisentwicklung von plus 0,2 Prozent wurde bestätigt. Dadurch erhöhte sich die Jahresteuerung auf 2,8 (Vormonat: 2,5) Prozent. Die Federal Reserve peilt eine Inflationsrate von rund 2 Prozent an.

Trump und Kim vereinbaren vollständige atomare Abrüstung

Mit ihrem historischen Gipfeltreffen haben US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Hoffnungen auf ein Ende des Atomkonflikts und auf Frieden auf der koreanischen Halbinsel genährt. Kim willigte am Dienstag in Singapur in die vollständige atomare Abrüstung ein, Trump sagte im Gegenzug "Sicherheitsgarantien" für Nordkorea zu und kündigte ein Ende der Militärmanöver mit Südkorea an.

Saudi-Arabien treibt Opec-Produktion im Mai

Die Mitglieder der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) haben ihre Produktion im Mai ausgeweitet. Wie aus dem aktuellen Opec-Monatsbericht hervor geht, spielte Saudi-Arabien dabei eine entscheidende Rolle. Die tägliche Opec-Ölproduktion stieg um 35.000 Barrel auf 31,87 Millionen Fass. Saudi-Arabien erhöhte seine Tagesproduktion um 85.500 Barrel, was aber durch Ausfälle in Nigeria, Venezuela und Libyen geschmälert wurde. Nach eigenen Angaben steigerten die Saudis ihre Fördermenge sogar um 161.400 Barrel.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2018 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.