Zürich (awp) - Das höchste Gericht des US-Bundesstaates New York hat der Grossbank Credit Suisse in einer wichtigen Zivilklage den Rücken gestärkt. Das State Court of Appeals hat die Reichweite eines Gesetzes zur Bekämpfung von Finanzbetrug eingeschränkt und der Bank einen Teilerfolg in einem 11-Milliarden-Dollar-Prozess ...

Den vollständigen Artikel lesen ...