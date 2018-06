Noch immer machen Frauen seltener Karriere als Männer. Der jährliche Frauen-Karriere-Index zeigt, dass eine frauenfördernde Unternehmenskultur daran durchaus etwas ändern kann.

Bei Hewlett Packard Enterprise, Accenture, der Hypovereinsbank und den Berliner Wasserbetrieben können Frauen in Deutschland am besten Karriere machen. In Zeiten des Fachkräftemangels bemühen sich etliche Unternehmen um die Förderung von Frauenkarrieren - aber nicht alle haben denselben Erfolg. Hewlett Packard Enterprise behauptet sich nun schon zum fünften Mal beim Frauen-Karriere-Index (FKI) auf Rang eins.

Der FKI, der vom Bundesfamilienministerium initiiert ist, listet seit fünf Jahren Unternehmen, die Frauen Karrieren ermöglichen. Die Unternehmen müssen sich vorher für das FKI-Ranking bewerben. Dieses Mal stellten sich insgesamt 35 Unternehmendem Vergleich, 24 trauen sich damit in die Öffentlichkeit - elf davon wollen anonym bleiben. Die 24 teilnehmenden Unternehmen sind die Aareal Bank, Accenture, ...

