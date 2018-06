In der italienischen Regierung zirkuliert die Idee, staatliche Schuldscheine einzuführen, die die Menschen auch als Zahlungsmittel verwenden können. Ist die Idee einer Parallelwährung genial oder völlig daneben?

Yanis Varoufakis hat es als Finanzminister Griechenlands versucht. Arnold Schwarzenegger hat es als Gouverneur von Kalifornien getan. Und jetzt verbreiten auch italienische Politiker wie der neue Innenminister Matteo Salvini eine Idee, die das Geld- und Währungssystem umkrempelt. Die Rede ist von der Ausgabe staatlicher Schuldscheine, mit denen die Regierung ihre Zahlungsrückstände und Ausgabenverpflichtungen begleicht. IOU ("I owe you") nannte Schwarzenegger die Schuldscheine, mit denen er im Juli 2009, als der Sonnenstaat in eine Haushaltskrise rutschte, Steuern erstattete und Rechnungen von Lieferanten beglich. Mit den Papieren schuf sich die Regierung ihr eigenes Geld, weil ihr die Gläubiger keines mehr leihen wollten.

In Griechenland blieb es bei dem bloßen Plan, staatliche Schuldscheine auszugeben. Als absehbar war, dass Finanzminister Varoufakis sie als Parallelwährung plante, um Griechenland den Austritt aus der Euro-Zone zu ermöglichen, drängte Regierungschef Alexis Tsipras ihn auf Druck von Frankreich und Deutschland aus dem Amt.

Historische Vorbilder

In den vergangenen Tagen hat nun Italiens neue Regierung die Idee ventiliert, eigene Schuldscheine in kleiner Stückelung von 5 bis 500 Euro einzuführen, damit "Italien nicht mehr auf Knien um Bargeld von der Europäischen Zentralbank bitten muss", so Claudio Borghi, der Wirtschaftssprecher der Lega. Die Pläne haben nicht nur die Finanzmärkte in Unruhe versetzt, sondern auch in Ökonomenkreisen eine alte Debatte wiederbelebt: Sind Parallelwährungen eine Lösung für Länder, die sich in einer Krise befinden?

Die Vorstellung, zwei Währungen im Portemonnaie herumzutragen und bei bargeldlosen Käufen mit zwei Währungen zu kalkulieren, erscheint zunächst abstrus. Ökonomisch betrachtet ist sie es auch. Denn Geld ist ein Netzwerkgut. Je mehr Menschen es verwenden, desto nützlicher ist es.

Gleichwohl hat es in der Geschichte immer wieder Parallelwährungen gegeben, etwa im antiken Griechenland, im Mittelalter und von 1650 bis 1850 in China. "Parallelwährungen entstehen vor allem, wenn das gesetzliche Geld etwa wegen einer Kreditklemme zu knapp ist - oder wenn es zu viel davon gibt und hohe Inflation entsteht", sagt Dirk Meyer, Ökonom an der Helmut-Schmidt-Universität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...