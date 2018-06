BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Streit mit CSU-Chef Horst Seehofer um die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze ihre ablehnende Position zu dieser Maßnahme bekräftigt und zugleich weitere Gespräche mit Innenminister Seehofer dazu angekündigt.

"Mir liegt daran, es in Europa gemeinsam zu beschließen und nicht unilateral zu agieren", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt. "Wir haben uns darauf verständigt und es auch der Fraktion gesagt, dass wir weiter miteinander sprechen wollen", erklärte sie auf eine Frage nach angeblich kritischen Stimmen bei der Unions-Fraktionssitzung am Nachmittag. "Sie kennen meine Prioritäten, und jetzt werden diese Gespräche miteinander geführt", kündigte die Kanzlerin an.

Insgesamt halte sie den von Seehofer geplanten "Masterplan" zur Migration "für ausgesprochen wichtig". An einer Stelle gebe es aber Diskussionsbedarf. Seehofer hatte seine Pläne eigentlich am Dienstagnachmittag vorstellen wollen. Diese Veranstaltung war aber wegen des Unions-internen Streits abgesagt worden. Bei der Fraktionssitzung der Union am Nachmittag hatten nach Angaben der Bild-Zeitung, die sich auf Teilnehmer berief, mehrere Redner von der CDU-Chefin gefordert, der CSU-Forderung nach einer Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze zuzustimmen.

Merkel erklärte zudem bei ihrer Pressekonferenz nach einem Gespräch mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, beide seien sich einig gewesen, "dass Europa in einer schwierigen Situation ist, wenn man sich die globale Situation betrachtet". Deshalb sei es wichtig, dass Europa einig in den Feldern sei, in denen gemeinschaftliches Handeln der EU einen Platz in der Welt sichere. Besonders gebe es die außenpolitische Herausforderung, gemeinsam zu agieren. "Mich haben die Erlebnisse des G7-Gipfels in Kanada noch einmal darin bestärkt", erklärte die Kanzlerin.

Kurz betonte, die Sicherung der europäischen Außengrenzen werde ein Schwerpunkt des am 1. Juli beginnenden österreichischen EU-Ratsvorsitzes und der Fokus des Gipfels der Staats- und Regierungschefs sein. Die Grenzschutzorganisation Frontex solle mit einem robusteren Mandat ausgestattet werden, "um sicherzustellen, dass auch die Zahl der Ankünfte reduziert wird". Zu dem Asylstreit zwischen Merkel und Seehofer wollte sich der österreichische Kanzler auf eine Frage aber nicht äußern. "Ich mische mich in diese innerdeutsche Debatte nicht ein", sagte Kurz. "Vieles von dem, was in Deutschland diskutiert wird, tun wir schon", betonte er aber.

