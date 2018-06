Vielleicht geht es Ihnen ähnlich: In der subjektiven Wahrnehmung geht die Zahl der aktiven Nutzer des sozialen Netzwerks Facebook mehr und mehr zurück. Zumindest hat man das Gefühl in Bezug auf die Plattform des Marktführers. Und tatsächlich, aus einer von Statista in Auftrag gegebenen Umfrage aus dem zweiten Quartal 2017 geht hervor, dass sich die Anzahl der aktiven Nutzer zumindest in Deutschland rückläufig entwickelt. Demnach nutzen nur noch 42 Prozent der Befragten mindestens selten das ... (Johannes Weber)

