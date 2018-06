US-Präsident Trump beklagt das Handelsdefizit seines Landes mit anderen Staaten. Eine Studie zeigt nun: Die USA verbuchen weltweit massive Überschüsse.

"Warum sollte ich als Präsident der Vereinigten Staaten Ländern erlauben, weiterhin massive Handelsüberschüsse zu machen, wie sie es seit Jahrzehnten tun, während unsere Bauern, Arbeiter und Steuerzahler einen so großen und unfairen Preis zahlen müssen?" Das twitterte Donald Trump am Montag und bezifferte das globale Handelsdefizit der USA in Höhe von 800 Milliarden Dollar. Damit legitimiert er Strafzölle auf bestimmte Waren. Doch nun stellt eine Studie der Deutschen Bank, aus der die Nachrichtenagentur Bloomberg zitiert, die Argumentation Trumps infrage.

Demnach haben die USA haben einen Überschuss von 20 Milliarden Dollar mit China - und von 1,4 Billion Dollar mit dem Rest der Welt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine normale Handelsbilanz: Bei der verbuchten die USA im vergangenen Jahr ein Defizit von mehr als 330 Milliarden Dollar mit China und von ungefähr 550 Milliarden ...

