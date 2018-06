Sechs Neuzugänge am Aktienmarkt bescherten den Investoren in diesem Jahr bereits teils hohe Kursgewinne. Aber es gab auch herbe Enttäuschungen.

Der Börsengang des Online-Möbelhändlers Home24 biegt auf die Zielgerade ein. An diesem Mittwoch endet die Zeichnungsfrist, am Freitag ist die Erstnotiz in Frankfurt geplant. Die 2009 gegründete Firma aus dem Imperium des Start-up-Investors Rocket Internet bietet ihre Aktien zwischen 19,50 und 24,50 Euro an - Finanzkreisen zufolge mit gutem Erfolg. Wahrscheinlich komme das Wertpapier zwar nicht zum Höchstpreis, aber auch nicht weit davon entfernt, sagte ein Investmentbanker.

Wenn Home24 den Sprung aufs Parkett schafft, wäre es nach dem Online-Modehaus Zalando, dem Essenslieferdienst Delivery Hero und dem Lebensmittel-Lieferanten Hello Fresh bereits die vierte Beteiligung aus dem Reich der Samwer-Brüder an der Börse. Die drei Newcomer haben den Anlegern bisher gute Kursgewinne beschert, beispielsweise legte Delivery Hero in knapp einem Jahr um gut 61 Prozent zu, der Kochbox-Anbieter Hello Fresh seit vergangenem November um fast 29 Prozent. Hello Fresh hatte einen schwierigen Start, danach entwickelte sich das Papier aber zu einem Erfolg.

Der größte Gewinner war allerdings bereits im Jahr 2014 die Emission des Modehändlers Zalando mit den Finanzierern Marc, Oliver und Alexander Samwer. Seit der Neuemission im Herbst 2014 stieg die Zalando-Aktie um 116 Prozent. Rocket-Internet-Firmenchef Oliver Samwer setze die Emissionspreise nicht zu aggressiv an, weil er viele Firmen in der Pipeline habe, die später einmal auf den Kurszettel kommen sollen, erläutert ein Emissionsberater. "Unterm Strich haben die jüngsten Börsengänge den Zeichnern mehr Freude als Enttäuschung bereitet", betont Henning Gebhardt, Chef des Wealth Managements der Berenberg Bank.

Kursraketen wie die aus Oliver Samwers virtueller Firmenmanufaktur sind kein Zufall, wie eine bisher unveröffentlichte Studie der HHL Leipzig Graduate School of Management und der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) zeigt. Demnach ist die Bewertung eines Unternehmens beim Börsengang höher als die der bereits notierten Vergleichsgruppe, wenn eine Beteiligungsgesellschaft oder ein Private-Equity-Fonds die Firma vorher finanziert haben.

"Je mehr Finanzierungsrunden es im Vorfeld für junge Technologiefirmen gebe, umso besser sei das für ein Initial Public Offering - abgekürzt IPO, sagt BCG-Partner Jens Kengelbach. "Da weiß man, dass das Unternehmen schon mehrfach durchleuchtet wurde", ergänzt der Unternehmensberater.

Eher negativ auf die Bewertungen wirken sich der Studie zufolge eine hohe Anzahl von Beschäftigten sowie große Barmittelbestände aus. "Auch die Ankündigung von Ausschüttungen im Jahr nach dem IPO wird nicht gutgeheißen. Das Kapital soll besser im Unternehmen bleiben und dort arbeiten", meint Kengelbach. Außerdem bevorzugen IPO-Zeichner einfache Konzernstrukturen - die erfolgreichen Börsengänge haben nur wenige Geschäftsbereiche, manchmal haben sie auch nur ein einziges Geschäftsfeld, wie Delivery Hero oder aber Hello ...

