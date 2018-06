FRANKFURT (Dow Jones)--Morphosys haben am Dienstag nachbörslich bei Lang & Schwarz um 1,6 Prozent zugelegt. Nach der Aktie habe es etwas Nachfrage gegeben, nachdem das Biotechnologieunternehmen den Start einer Pase-3-Studie mitgeteilt hatte, so ein Händler. Der Kurs der Deutschen Post habe sich derweil unbewegt gezeigt von der Nachricht, dass Vorstand Jürgen Gerdes sein Mandat niederlegt. Gerdes hatte bis vor kurzem die Brief- und Paketsparte geleitet, deren Geschäftsverlauf ursächlich für eine drastische Gewinnwarnung am Freitag war.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.844,36 12.842 +0,02% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

