Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Auf der CEBIT 2018

stellten Huawei und Purple, branchenführender Anbieter von

Wi-Fi-Anwendungsdienstleistungen gemeinsam ihre geschäftszentrierte

und zielgerichtete Marketinglösung für Unternehmen vor. Diese

gemeinsame Lösung, die auf den CloudCampus von Huawei aufbaut und

eine integrierte Wi-Fi- und IoT-Netzwerkarchitektur verwendet,

vereint eine offene Cloud-Managementplattform und ausgereifte

Geschäftsanwendungen von Purple. Durch Einsatz dieser Lösung können

Unternehmen ihre Kunden und Örtlichkeiten besser verstehen, die

Kundenloyalität verbessern und mehr Umsatz erwirtschaften, was

wiederum den Geschäftswert erhöht.



Das Zeitalter des "Neuen Einzelhandels", das durch

Erfahrungszentrizität und Big Data angetrieben wird, ist angebrochen.

Durch die schnelle Integration von (digitaler) Online- und

(physikalischer) Offline-Welt werden bestehende Geschäftsmodelle

umfassend transformiert. Zum Beispiel müssen die

Gesamtkundenerfahrung verbessert und die Betriebskosten deutlich

gesenkt werden. In Geschäftsfeldern wie Einkaufszentren und

Supermärkten, Flughäfen und drahtlosen Städten findet bereits eine

Erneuerung der Einzhandelsgeschäftsmodelle durch kommerzielles Wi-Fi

statt.



Die Intent-gesteuerte CloudCampus-Lösung von Huawei ist ideal für

Campus-Netzwerke von Unternehmen und bietet eine intelligente,

vereinfachte, offene und sichere Ultrabreitband-Netzwerkarchitektur.

Die Geschäftsanwendungen von Purple bauen auf die

CloudCampus-Infrastruktur von Huawei auf und helfen durch

geschäftszentrierte Big-Data-Analysen Unternehmen, ihre

zielgerichteten Marketingstärken aufzubauen. Huawei CloudCampus

ermöglicht zielgerichtete Marketinggeschäftsmodelle durch

Bereitstellung neuer Fähigkeiten, z. B.:



- Ein leistungsfähiges Drahlosnetzwerk mit IoT-Konvergenz: Huawei

AP4050DN-E hat drei integrierte Slots für IoT-Module für die

Integration von Wi-Fi- und IoT-Netzwerken. Dadurch wird eine

Management-Konvergenz erreicht, wiederholte Investitionen vermieden

und die Gesamtbetriebskosten (TCO) reduziert.

- Eine Cloud-verwaltete Netzwerkplattform: Die

Cloud-Managementplattform von Huawei bietet verschiedenste

Northbound-APIs für Authentifizierung und Buchhaltung,

Terminal-Lokalisierung und Terminal-Status. Diese APIs dienen als

Basis für die Vernetzung mit Geschäftsplattformen von

Industriepartnern und unterstützen die Bereitstellung von

Geschäftsanwendungen wie flexible Buchhaltung, Kundenflussanalyse

und zielgerichteten Informations-Push. Die Cloud-verwaltete

Netzwerklösung von Huawei unterstützt den privaten Einsatz der

Cloud und sichert ebenso die Datensicherheit von Unternehmen.



Eric Law, Global Chief Revenue Officer bei Purple meinte: "Wir

freuen uns, dass wir diese globale Zusammenarbeit mit Purple

umgesetzt haben. Huawei setzt sich für eine voll vernetzte,

intelligente Welt ein. Purple möchte mit Huawei zusammenarbeiten, und

so das volle Potenzial von Wi-Fi-Netzwerken ausschöpfen. Dadurch wird

ein langlebiger Mehrwert für Kunden generiert. Mehr

Unternehmensanwender können proaktiv Transformationen initiieren,

erhalten eine positive Einstellung gegenüber den neuen technischen

Möglichkeiten und können sich an diese anpassen."



Zhong Kaisheng, Vorsitzender der Switch & Enterprise

Gateway-Produktlinie von Huawei, sagte: "Kooperation katalysiert den

Geschäftserfolg. Die CloudCampus-Lösung von Huawei bietet eine offene

Architektur auf allen Ebenen und kann effektiv mit Angeboten von

Partnern kooperieren. Wir glauben, dass die gemeinsame Lösung mit

Purple einen soliden Grundstock für eine Service-Innovation globaler

Geschäftskunden bieten kann. Im Hinblick auf die Zukunft hofft

Huawei, mit mehr Spitzenpartnern aus der Industrie zusammenzuarbeiten

und die vollvernetzte, intelligente Welt weiterzuentwickeln."



Huawei zeigt zusammen mit seinen Partnern und Kunden neue digitale

Transformationslösungen, mit denen sie vom 11. bis 15. Juni auf der

CEBIT eine digitale Symphonie spielen - in Deutschland, der Heimat

der klassischen Musik. Huawei bietet zudem Aktivitäten an und teilt

seine Best Practices in den Bereichen Cloud-Computing, künstliche

Intelligenz (AI), Big Data, Internet of Things (IoT) und

Software-Defined Networking (SDN), die alle eine wichtige Rolle bei

der aktuellen digitalen Transformation spielen.



Der Messestand von Huawei befindet sich im Bereich C01 in Halle 13

auf der Hannover Messe in Deutschland. Weitere Informationen zum

Auftritt von Huawei auf der CEBIT finden Sie unter

http://e.huawei.com/topic/cebit2018-en/index.html. Unter folgender

Adresse finden Sie weltweite Kunden-Fallbeispiele der Verwendung von

"Leading New ICT"

http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html.



