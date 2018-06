Andersen Global setzt sein Wachstum und seine starke Präsenz in der lateinamerikanischen Region mit der Ergänzung von Lotti e Araujo, einer Anwaltskanzlei mit Büros in São Paulo und Rio de Janeiro, fort. Lottis Anwaltskanzlei, die etwa 30 Anwälte umfasst und von Geschäftsführer Rogério Araújo geleitet wird, wird das bestehende Team von Andersen Tax in Brasilien ergänzen.

"Südamerika ist nach wie vor ein bedeutender Markt für das Unternehmen, und Lotti passt hervorragend zu unseren Expansionsplänen in der Region. Mit dieser Ergänzung verfügen wir über umfassende Rechtsdienstleistungen", sagte Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen Tax LLC. "Darüber hinaus haben einige der Partner von Lotti zuvor bei Arthur Andersen in der Rechtspraxis in Brasilien gearbeitet und teilen unsere Werte von Verantwortung, Transparenz und erstklassigem Service."

Lotti e Araujo bietet Rechtsdienstleistungen in verschiedenen Bereichen des Gesellschaftsrechts, mit Expertise in den Bereichen Steuerrecht, Zivilrecht, Arbeitsrecht und Gesellschaftsrecht. Die Kanzlei ist spezialisiert auf Prozessführung, Verwaltungsrecht und Beratungsleistungen, wie z. B. Auslandsinvestitionen, Handel, internationaler Handel, geistiges Eigentum, Immobilienmanagement, Arbeitsrecht und Sportrecht.

"Zusammen mit der bestehenden Steuerpraxis in Brasilien werden wir unser Dienstleistungsangebot für unsere Kunden erweitern können", sagte Rogério. "Wir sind stolz darauf, qualitativ hochwertige Rechtsdienstleistungen anzubieten, und die Zusammenarbeit mit dem Team von Andersen wird uns dabei helfen, international eine umfassendere und qualitativ hochwertigere Abdeckung zu gewährleisten."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 3.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 106 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180612006545/de/

Contacts:

Andersen Tax

Shereen Ameri, +1-650-289-5742