Vista Entertainment Solutions Ltd ("Vista Cinema"), ein Konzernunternehmen der Vista Group (NZX u. ASX: VGL) hat einen Vertrag mit Les Cinémas Pathé Gaumont, Frankreichs führende Kinokette, unterzeichnet, die auch in den Niederlanden, der Schweiz und in Belgien vertreten ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180612006548/de/

Ende 2017 betrieb Les Cinémas Pathé Gaumont in Frankreich 69 Kinos mit insgesamt 773 Leinwänden und verzeichnete für das gleiche Jahr 46,2 Millionen Besucher. In Anlehnung an seine Erfahrung mit Vista Cinema in der Schweiz und Belgien möchte Les Cinémas Pathé Gaumont die Management-Software-Suite von Vista Cinema für den Kartenverkauf und Konzessionen in seiner französischen Kinolandschaft einsetzen.

Im Allgemeinen hat Les Cinémas Pathé Gaumont sich dazu entschieden, das Produkt-Portfolio von Vista Cinema im vollen Umfang zu nutzen, einschließlich der Food Beverage-Funktionalität von Vista Cinema für den Betrieb seiner Starbucks-Coffeeshops und anderen spezialisierten Food Beverage-Angeboten sowie die innovativen Angebote für Digital Signage, die Vista-App "InTouch", Kinoprogramm und Analytik und andere Anwendungen.

Die Einführung der Software-Suite von Vista Cinema für Les Cinémas Pathé Gaumont in Frankreich ist für 2019 geplant.

Für seine Projekte in Nordafrika hat sich Les Cinémas Pathé Gaumont für das cloudbasierte Kinoverwaltungssystem Veezi entschieden, eine weitere von Vista Cinema entwickelte innovative Lösung. Veezi wird auf dem afrikanischen Kontinent bereits erfolgreich genutzt und erfüllt lokale Zahlungs- und Reporting-Anforderungen.

Mischa Kay, Managing Director von Vista Entertainment Solutions, EMEA, kommentierte: "Im Zuge dessen, was nur als monumentaler Wendepunkt für Vista Cinema in Frankreich beschrieben werden kann, begrüßen wir Les Cinémas Pathé Gaumont mit unglaublichem Stolz als einen unserer Kunden. Diese Partnerschaft ist der Innovationskraft von Les Cinémas Pathé Gaumont entsprungen und wir werden mit Begeisterung beobachten, wie unsere Produkte einen noch größeren Beitrag zu den Bemühungen von Les Cinémas Pathé Gaumont leisten werden, die Grenzen von Kundenservice und betrieblicher Effizienz zu überwinden."

Martine Odillard, Vorsitzende von Les Cinémas Pathé Gaumont, sagt: "Wir stehen mit voller Überzeugung hinter unserer Entscheidung, die Software-Lösung von Vista Cinema zu implementieren. Dieser Meilenstein ist entscheidend, um unsere Strategie für die Aktualisierung und Modernisierung unserer Kinos voranzubringen."

Till Cussmann, SVP Sales EMEA und General Manager für Europa, beschreibt diese Vereinbarung mit Les Cinémas Pathé Gaumont ebenfalls als wichtigen Wendepunkt für Vista Cinema in Europa: "Mit der Übernahme von Vistas Produkten durch eine der innovativsten und renommiertesten europaweiten Kinoketten hat Vista erneut bewiesen, die Komplexitäten der lokalen europäischen Märkte mit Bravour zu meistern. Unsere Produkte schaffen echten Mehrwert für die digitale Transformation von Kinos und somit auch für Kinobesucher."

Über Les Cinémas Pathé Gaumont

Les Cinémas Pathé Gaumont ist die marktführende Kinokette in Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz. Zusätzlich ist sie in Belgien vertreten. Ende 2017 betrieb Les Cinémas Gaumont Pathé 111 Kinosäle mit insgesamt 1.091 Leinwänden, 66,2 Millionen Kartenverkäufen und einem Umsatz in Höhe von 760 Millionen Euro. Die Aktualisierungs- und Modernisierungsstrategie von Les Cinémas Pathé Gaumont beruht auf einer aktiven Politik der Gestaltung, Umstrukturierung und Renovierung, auf ständiger Innovation durch die neuesten Technologien, auf neuen und angepassten Dienstleistungen sowie auf einer optimierten Zuschauererfahrung im Kino und online.

Les Cinémas Pathé Gaumont ist im Besitz von Pathé, einer der größten Filmproduzenten in Europa und wichtiger Akteur im Filmvertrieb.

Über Vista Entertainment Solutions:

Vista Entertainment Solutions Ltd ("Vista Cinema") ist der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen für die Kinoverwaltung mit Installationen in mehr als 90 Ländern rund um die Welt und einem geschätzten globalen Anteil von 38 am Large Cinema Circuit-Markt. Das Softwareproduktangebot von Vista Cinema besteht aus mehreren integrierten und skalierbaren Modulen, die für Kinofilmvorführer geeignet sind, die mehr als zwanzig Bildschirme und Hunderte von Kinosälen betreiben. Vista Cinema hat seinen Hauptsitz in Auckland, Neuseeland.

Website: www.vista.co

Twitter: @VistaCinema

LinkedIn: www.linkedin.com/company/vista-entertainment-solutions

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180612006548/de/

Contacts:

Medienkontakte:

Für Les Cinémas Pathé Gaumont

Emilie Imbert

Tel.: 09 54 26 31 17

Mobil: 06 71 88 27 65

relationspresse@eimbert.com

oder

Für Vista Group International/NZ

Christine Fenby

+64 21 727 006

christine.fenby@vista.co

oder

Für Vista Entertainment Solutions/EMEA

Sharon Heideman

+44 7720 591 196

sharon.heideman@vista.co

oder

Für Vista Group International/USA

MBC

Maggie Begley

+1 310 390 0101

maggie@mbcprinc.com