CEMEX Go entwickelt sich dank dem Feedback der Kunden und dem Einsatz der neuesten Technologien.

CEMEX Go bietet eine überlegene Kundenerfahrung und neue Möglichkeiten.

Es ist nun auf drei Kontinenten erhältlich und deckt fast ein Viertel des weltweiten Kundenstamms von CEMEX ab.

CEMEX, S.A.B. de C.V. (" CEMEX") (NYSE: CX) gab heute bekannt, dass seine digitale Plattform CEMEX Go, die fast ein Viertel des weltweiten Kundenstamms des Unternehmens erreicht, die Erfahrung von mehr als 10.000 Kunden auf drei Kontinenten transformiert und die digitale Transformation in der globalen Baustoffindustrie anführt.

Basierend auf den Rückmeldungen der Kunden verbessert CEMEX Go ständig seine Funktionen, indem es neue Funktionen hinzufügt, die durch größere Benutzerfreundlichkeit und Analytik ein persönlicheres Erlebnis bieten. Kunden können die betriebliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit steigern und aufgrund digitaler Technologien gleichzeitig mehr Wert für ihr Unternehmen und ihre Kunden schaffen.

"Als Kunde ist es sehr wichtig, die Art der Interaktion, die CEMEX Go in Bezug auf Effizienz und Geschwindigkeit bietet, vor Ort zu halten. Es ist eine absolute Komplettlösung", sagte Marcela Guajardo, Blokasa, Nutzerin von CEMEX Go in Mexiko.

"CEMEX Go setzt einen neuen Standard für ein überlegenes Kundenerlebnis in der Baustoffindustrie. Wir sind sehr stolz darauf, den Meilenstein von mehr als 10.000 zufriedenen Kunden erreicht zu haben, die CEMEX Go innerhalb von nur sieben Monaten nach der Markteinführung nutzen", so Fernando A. González, Chief Executive Officer von CEMEX. "Wir werden die digitale Transformation in unserer Branche weiter vorantreiben, indem wir die neuesten Technologien zum Nutzen aller unserer Kunden weltweit einsetzen."

"CEMEX Go ist eine absolute Komplettlösung und macht das Leben für Projektteams und Kunden viel einfacher", meinte Mike Sprecher, Nibbi Concrete, ein Anwender von CEMEX Go in den USA.

CEMEX Go ist derzeit in Mexiko, den USA, Kolumbien, Großbritannien und Deutschland erhältlich und soll in den kommenden Wochen in der Hälfte der Märkte des Unternehmens eingesetzt werden. Bis Ende 2018 soll es in allen Regionen von CEMEX verfügbar sein und rund 45.000 Kunden bedienen.

CEMEX Go bietet eine vollständig digitale Servicepalette, die es Kunden ermöglicht, in kürzerer Zeit mehr zu erledigen, indem sie ihre Transaktionen und Interaktionen mit CEMEX vereinfachen und rationalisieren, den Verwaltungsaufwand der Kunden reduzieren und ihnen mehr Zeit geben, sich auf strategischere Geschäftsangelegenheiten zu konzentrieren. Über diese integrierte Plattform können Kunden mit CEMEX jederzeit und überall über mehrere Geräte interagieren.

CEMEX Go deckt die gesamte Kundenreise ab. Mit CEMEX Go können Kunden Bestellungen aufgeben, ihre Transaktionshistorie einsehen, ihre Sendungen in Echtzeit über GPS verfolgen, sofortige Benachrichtigungen über ihren Bestellstatus erhalten, ihre Bestellungen anpassen und die volle Sichtbarkeit und Transparenz aller Informationen genießen, die sie benötigen, um ihr Geschäft besser zu verwalten. Sie können nun in wenigen Minuten alles erledigen, für das sie bisher Stunden gebraucht haben.

CEMEX führt seine umfassende digitale Transformation mit Unterstützung von IBM und NEORIS durch. CEMEX nutzt das Know-how, die Innovationskraft und die innovativen Informationstechnologien beider Unternehmen, um innovative Lösungen zu entwickeln, die den Kunden ein überragendes Erlebnis bieten.

CEMEX Go ist ein CEMEX F&E-, Innovations- und Geschäftsentwicklungsprojekt, das Teil des globalen F&E-Kooperationsnetzwerks unter der Leitung von CEMEX Research Centers mit Sitz in der Schweiz ist.

CEMEX ist ein global tätiges Unternehmen für Baustoffe, das qualitativ hochwertige Produkte und zuverlässige Dienstleistungen für Kunden und Gemeinden in mehr als 50 Ländern bereitstellt. CEMEX verfügt über vielfältige Nachweise, dass es als Unternehmen durch innovative Lösungen für die Baubranche, Effizienzsteigerungen und seine Bemühungen, eine nachhaltige Zukunft anzustreben, das Wohl seiner Kunden verbessert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cemex.com.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die zwangsläufig auf Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beruhen. CEMEX übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

