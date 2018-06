Die USA verfolgen mit ihrer Nordkorea-Politik handfeste wirtschaftliche Interessen.

Die deutsche Wirtschaft hofft nach dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un auf Geschäftschancen in dem bisher stark abgeschotteten Land. "Auch die deutsche Wirtschaft erhofft sich durch einen Friedensprozess und eine politische Annährung eine Öffnung des nordkoreanischen Marktes", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Viele der rund 500 deutschen Firmen, die in Südkorea tätig seien, stünden "im Prinzip in den Startlöchern". Allerdings warnte der Experte mit Blick auf die Gipfelergebnisse: "Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben." Noch sei vieles vage. Man könne nicht von konkreten Geschäftsmöglichkeiten sprechen. Bei ihrem historischen Treffen am Dienstag in Singapur haben sich Trump und Kim auf den Abbau aller Atomwaffen auf der koreanischen Halbinsel geeinigt. Im Gegenzug garantieren die USA für die Sicherheit des kommunistischen Landes und setzen ihre ...

