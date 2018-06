Komplexe und arbeitsintensive Auflagen bringen Betriebe in die Bredouille. Die Unternehmen bekommen beim Thema Datenschutz nur wenig Unterstützung.

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU trat am 25. Mai in Kraft. Sie stellt den Mittelstand vor große Probleme. Mittelgroße Unternehmen verfügen häufig nur in eingeschränktem Maße über die notwendigen Ressourcen, um die teilweise sehr komplexen und arbeitsintensiven Auflagen einzuhalten. Kleinunternehmen fehlen die Ressourcen häufig ganz. Laut einer Umfrage fühlen sich gerade einmal 13 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in Bezug auf die DSGVO "technisch und juristisch auf der sicheren Seite". Den Vorschriften der neuen Verordnung nicht zu verletzen, sei aufgrund ihrer Komplexität "nahezu unmöglich", sagt Johann Stigler vom "Interessenverband Mittelständischer Unternehmen und Freier Berufe" (München) den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Die Unterstützung, die sie von Verbänden, den IHKs, den Landesdatenschutzbeauftragten und anderen ...

