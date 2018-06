In ganz Burgenland findet zurzeit die Kirschenhaupternte statt. Besonders viele Kirschbäume gibt es in der Region Leithaberg (Genussregion Leithaberger Edelkirsche), im Raum Wiesen-Forchtenstein-Marz, in Horitschon und in vielen Gemeinden des Mittel- und Südburgenlandes. Bildquelle: Shutterstock.com Die Hauptkirschensorten im Burgenland sind Bigarreau Moreau, Bigarreau Burlat,...

