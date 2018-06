Die Hamburg Süd gehört auch in diesem Jahr zu den Preisträgern der bedeutenden Asian Freight, Logistics and Supply Chain (AFLAS) Awards der Schifffahrts- und Logistikfachzeitung "Asia Cargo News". Bereits zum zweiten Mal hat die Hamburg Süd nach 2016 die Auszeichnung "Best Shipping Line Asia-Europe" erhalten. Ausschlaggebend hierfür war die...

Den vollständigen Artikel lesen ...