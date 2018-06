Verbraucherschützer streiten am Mittwoch (11.00 Uhr) vor dem Bundesgerichtshof (BGH) um mehr Geld für die ausscheidenden Kunden von Lebensversicherungen. Dem klagenden Bund der Versicherten (BdV) geht es um die Beteiligung an den sogenannten Bewertungsreserven.

Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um Gewinne, die Versicherer erwirtschaften, indem sie Kundengelder am Kapitalmarkt anlegen. Die Versicherten sind daran am Ende der Laufzeit zu beteiligen. Weil die Branche unter den Niedrigzinsen leidet, hat der Gesetzgeber den größten Teil dieser Ausschüttungen allerdings gedeckelt. Seit 2014 gilt: Kunden, deren Vertrag endet, bekommen nur so viel, dass die Garantiezusagen für alle anderen Versicherten auf lange Sicht nicht gefährdet sind. (Az. IV ZR 201/17)

Der Kunde, dessen Fall in Karlsruhe verhandelt wird, bekam wegen der Reform nur 148,95 Euro anstelle der einmal in Aussicht gestellten 2821,35 Euro aus den Bewertungsreserven. Der BdV hält die Kappungen für verfassungswidrig und will den Streit an diesem Beispiel höchstrichterlich klären lassen. Der Senat kann sein Urteil am selben Tag verkünden oder erst zu einem späteren Termin./sem/DP/tos

