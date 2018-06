Basel - Die Befürchtung, dass Globalisierung und internationaler Handel zu höheren Arbeitslosenzahlen führen, lässt sich widerlegen - zumindest für die Schweiz. Wirtschaftswissenschaftler der Universität Basel fanden bei 33'000 Beschäftigten im schweizerischen Industriesektor keinen Zusammenhang zwischen vermehrten Importen und dem Risiko, arbeitslos zu werden. Ihre Resultate haben sie in der Zeitschrift «Swiss Journal of Economics and Statistics» veröffentlicht.

Der internationale Handel trägt über die Spezialisierung auf allen Stufen viel zum hohen Einkommen bei, besonders in kleinen Volkswirtschaften wie der Schweiz. Er verlangt aber auch eine hohe Anpassungsfähigkeit von Unternehmen und Beschäftigten, da sich Veränderungen auf den Weltmärkten und in den Technologien rasch auf die einzelnen Volkswirtschaften auswirken können. In den USA etwa sanken seit den 1990er-Jahren die Löhne der niedrig im Vergleich zu den hoch qualifizierten Arbeitskräften. Eine solche «Lohnschere» war in der Schweiz bisher nicht zu beobachten.

Risiko nicht tangiert

Anders sehen dagegen die Zahlen zur Arbeitslosigkeit aus: Wie Dr. Lukas Mohler, Prof. Dr. Rolf Weder und Dr. Simone Wyss von ...

