Spreitenbach - Die WAVE, die grösste Elektromobil-Rallye der Welt, findet bereits zum achten Mal statt. Nach acht Tagen und 1200 Kilometern quer durch die Schweiz treffen die über 80 Teams am Samstag, 16.6.2018, zwischen 15 und 17 Uhr am Zielort in der Umwelt Arena Schweiz in Spreitenbach ein.

Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch - auch dank der WAVE (World Advanced Vehicle Expedition), welche als grösste E-Mobil-Rallye der Welt bereits zum achten Mal auf die grosse Vielfalt an alltagstauglichen Elektrofahrzeugen aufmerksam macht: Von umgebauten Kleinbussen, über Prototypen namhafter Universitäten, Serienautos von bekannten Automarken, bis hin zu futuristischen Motorrädern und E-Bikes fährt alles mit, was rein elektrisch angetrieben ist. WAVE-Organisator und Solarpionier Louis Palmer ...

