Basel (awp) - Die Diagnostics-Sparte von Roche hat ihren aktuell bestehenden Liefervertrag mit dem US-Unternehmen Cytori Therapeutics aufgekündigt. Als Grund habe der Basler Konzern in seiner schriftlichen Mitteilung an Cytori die Schwierigkeiten des US-Unternehmens genannt, die vereinbarten Mengen an Enzymen zu liefern. ...

