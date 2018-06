Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Unmittelbar vor der wegweisenden EZB-Sitzung am morgigen Donnerstag nimmt die Debatte an Fahrt auf, wie schnell die Europäische Zentralbank (EZB) den Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik und speziell den Anleihekäufen (Quantitative Easing, QE) angehen und signalisieren soll. "Die EZB sollte die Anleihenkäufe im September beenden", sagte der Präsident des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest, der Börsen-Zeitung. Das sollten die Euro-Hüter auch bereits morgen signalisieren. "Die gute Konjunkturentwicklung in der Eurozone spricht für ein Ende des Quantitative Easing", sagte Fuest. Dagegen mahnte Marcel Fratzscher, Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts DIW in Berlin, zur Vorsicht. (Börsen-Zeitung S. 5)

PRIVATE EQUITY - Der deutsche Private-Equity-Verband steht vor einem Wechsel in der Führung. Der für Advent tätige Christian Stoffel soll Ko-Sprecher des Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) werden. Er sitzt schon im Vorstand und folgt in der neuen Position Joachim von Ribbentrop, Partner bei Odewald. Von Ribbentrop scheidet turnusgemäß nach fünf Jahren - zwei davon als Ko-Sprecher - aus dem Vorstand aus. (FAZ. S. 20)

LEBENSVERSICHERER - Die Lebensversicherer können mit der erhofften Milderung beim Zinspuffer rechnen. Das Bundesfinanzministerium in Berlin will die Berechnungsmethode der Zinszusatzreserve so rechtzeitig ändern, dass die Versicherer nicht unter Druck geraten. Dies wurde aus Regierungskreisen bekannt. Damit sollen die Versicherer davor bewahrt werden, höher verzinsliche Anleihen aus der Kapitalanlage verkaufen zu müssen, um damit den Reservetopf dotieren zu können. Bei Einführung der Zinszusatzreserve 2011 sei nicht klar gewesen, wie lang und tief die Niedrigzinsphase sein werde, hieß es in Berlin. (Börsen-Zeitung S. 3)

MILITÄRAUSGABEN - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geht in der Debatte über künftige Höhe des Verteidigungsetats auf Distanz zur Kanzlerin. "Wenn wir in unsere Straßen, Pflegeplätze, Schulen und Kinderbetreuung investieren und gleichzeitig keine neuen Schulden machen wollen, sind auch mögliche Steigerungen für das Militär begrenzt. Das muss jedem klar sein", sagt Scholz. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

TEILZEIT - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat seine Gesetzespläne für ein Rückkehrrecht von Teilzeit- in Vollzeitbeschäftigung abgeschwächt. Das geht aus der Kabinettsvorlage zur so genannten "Brückenteilzeit" hervor, die am Mittwoch grünes Licht im Bundeskabinett erhalten soll. Ergänzt wurde ein Passus zur Frage, wann von einem freien Arbeitsplatz auszugehen ist. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

KOHLEAUSSTIEG - Die neue Präsidentin des größte deutschen Energieverbands BDEW, Marie-Luise Wolff, verlangt einen zügigen Ausstieg aus der Kohlenutzung. Grund seien die schärferen Vorgaben der Koalition zur Minderung der Kohlendioxidemissionen sowie zum Ausbau erneuerbarer Energien. "Wir reden jetzt über 61 Prozent Emissionsminderung bis 2030 und einen Anteil von 65 Prozent Erneuerbaren am Stromverbrauch", sagte Wolff. Sie fügte hinzu: "Diese Ziele müssen wir unter einen Hut kriegen, und da ist es entscheidend, dass der Kohleausstieg nicht zu spät kommt. Denn ein später Ausstieg würde die Ziele ja konterkarieren." (FAZ S. 15)

ABMAHNUNGEN - Die Große Koalition hat sich auf Nachbesserungen bei den neuen Datenschutzregeln verständigt. Dabei geht es vor allem um Abmahnungen bei mutmaßlichen Verstößen gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). "Wir haben uns darauf geeinigt, dass die Bundesregierung in einem gesonderten Entschließungsantrag aufgefordert wird, tätig zu werden", sagte der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, dem Handelsblatt. "Mit dem Antrag wollen wir ein Signal an all jene senden, die jetzt wegen der Datenschutzgrundverordnung planen, Abmahnungen zu stellen." Das solle künftig "wirksam unterbunden" werden. (Handelsblatt S. 9)

EINLAGENSICHERUNG - In der Eurozone sind die nationalen Einlagensicherungstöpfe zurzeit noch sehr unterschiedlich gefüllt. Deutsche Banken sind auf gutem Weg, die Vorgaben bis 2024 zu erreichen. (Börsen-Zeitung S. 3)

