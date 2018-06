Moneycab: Herr Jiménez, Sie stehen seit etwas über einem Jahr an der Spitze der Max Havelaar-Stiftung. In welchen Bereichen haben Sie im ersten Jahr Prioritäten gesetzt?

Andreas Jiménez: Die meisten Fairtrade-Kleinbauern können nur einen Teil ihrer Ernte zu Fairtrade-Bedingungen. Mir ist es ein grosses Anliegen, diesen Anteil zu erhöhen. Nur so können sie ihr Leben nachhaltig verbessern. Im vergangenen Jahr haben wir dazu eine wichtige Voraussetzung geschaffen: Neu können fast alle Fairtrade-Zutaten einzeln verarbeitet und auf der Verpackung ausgelobt werden. Unsere Fairtrade-Kleinbauern und -Arbeiterinnen erhalten somit eine weitere, wichtige Möglichkeit, ihre Produkte zu den vorteilhaften Fairtrade-Konditionen zu verkaufen. Das ist ein wichtiger Meilenstein, der nun Stück für Stück in die Praxis umgesetzt wird.

Der Erfolg von Fairtrade-Produkten in der Schweiz hält unvermindert an. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um 11,6% auf 700 Mio Franken. Wie hoch sind die Prämien, die neben fairen Preisen, an die Kleinproduzenten gehen und nach welchem Schlüssel erfolgt die Vergabe?

Allein aus der Schweiz haben Kleinbauern und Arbeiterinnen in Entwicklungsländern 2017 über 10.5 Millionen Dollar an Prämien erhalten. Die Fairtrade-Prämie wird den Produzentenorganisationen zusätzlich zum Fairtrade-Mindestpreis ausbezahlt. Über die Verwendung entscheiden einzig und allein die Kleinbauern und Arbeiterinnen. Sie können für ein besseres Einkommen verwendet werden, zur Finanzierung von Gemeinschaftsprojekten wie Bau von Brunnen oder Schulen oder auch zur Verbesserung der der Qualität und Produktivität.

"Wer auf eine Fairtrade-Plantage arbeitet hat einen Vertrag - das ist beim Bananenanbau leider keine Selbstverständlichkeit."

Andreas Jiménez, Geschäftsleiter Max Havelaar-Stiftung (Schweiz)

Wo Fairtrade drauf steht, greifen Schweizerinnen und Schweizer gerne zu. Aber wofür Fairtrade in den konkreten Fällen - mittlerweile sind es über 2800 Fairtrade-Produkte - steht, ist nicht immer ganz klar. Können Sie uns am Beispiel des mit Abstand beliebtesten Produkts - der Banane - kurz erläutern, wovon die Beschäftigten in den zertifizierten Kleinbauernkooperativen und Plantagen konkret profitieren?

Bananen sind ein ausgezeichnetes Beispiel: Wer auf eine Fairtrade-Plantage arbeitet hat einen Vertrag - das ist beim Bananenanbau leider keine Selbstverständlichkeit. Die Angestellten einer Fairtrade-Plantagen profitieren von geregelten Arbeitsbedingungen wie bezahlte Überzeit und Gesundheitsschutz. Zudem verlangt Fairtrade, dass sich die Angestellten einer Plantage arbeitsrechtlich organisieren. Dies stärkt ihre Position gegenüber den Plantagen-Besitzern.

Der Grossteil aller Produzenten bei Fairtrade sind aber Kleinbauernfamilien. Sie sind in Kooperationen organisiert, erhalten so besseren Marktzugang und können mit ihren Käufern auf Augenhöhe verhandeln. Wichtig sind für sie der Mindestpreis und die zusätzliche Fairtrade-Prämie, die geben ihnen finanzielle Sicherheit und Stabilität. Liegt der Mindestpreis über dem Marktpreis, schützt er die Kleinbauern vor den Existenz bedrohenden Marktschwankungen.

Peru war im vergangenen Jahr von starken Überschwemmungen betroffen. Blieben Kooperativen, mit denen Max Havelaar arbeitet, davon verschont?

Während einige nichts gemerkt haben, waren andere Kooperativen stark betroffen: Ganze Felder und Ernten gingen verloren. Oder weil die einzige Zufahrtstrasse oder Brücke zerstört war, konnte die Ernte nicht wegtransportiert werden. Dabei zeigte sich, in welch marginalisierten Gegenden die Fairtrade-Kooperativen tätig sind: Wenn da eine Brücke fehlt, gibt es kaum eine Alternative für den Transport von A nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...