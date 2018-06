Die geplante Milliardenübernahme von Time Warner durch AT&T hat Signalwirkung für die Unterhaltungsbranche in den USA - und war der Regierung von Donald Trump ein Dorn im Auge. Ein Richter hat nun grünes Licht gegeben.

Die US-Regierung ist mir ihrem Widerstand gegen die milliardenschwere Übernahme des Medienkonzerns Time Warner durch den Telekomriesen AT&T vorerst gescheitert: Bundesrichter Richard Leon ließ die Megafusion ohne große Auflagen zu. Das Justizministerium habe nicht hinreichend belegen können, dass der Zusammenschluss zu höheren Preisen führen und Kunden anderweitig schaden könnte, teilte Leon am Dienstag zur Begründung mit. Gegen die Entscheidung kann das Ministerium in Berufung gehen. Doch kündigte es zunächst nur an, die Optionen zu prüfen.

Im Oktober 2016 wurde der Übernahmedeal im Umfang von 85 Milliarden Dollar erstmals bekannt. Doch wandte sich Präsident Donald Trump, damals noch Kandidat, mit dem Argument gegen die Fusion, dass "zu viel Macht ...

