n Burlington Stores: Quartalsergebnisse bringen die Kurse zum explodieren

Burlington Stores – mit positiven Quartalszahlen setzt sich der Aufwärtstrend fortTrendbetrachtung auf Basis 6 Monate:Burlington Stores ist ein US-Einzelhändler für die Bereiche Bekleidung und Haushalt. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Auswahl an modischen Markenprodukte für Damen-, Herren- und Jügendbekleidung, sowie Babyartikel, Schuhe und Haushaltswaren.Die Aktie befindet sich seit den letzten 6 Monaten in einem Aufwärtstrend mit einem ansteigenden Volumen bei den grünen Kerzen, was als erhöhtes Kaufinteresse interpretiert werden kann.Am 31 Mai wurden die Quartalszahlen veröffentlicht, die sehr positiv von den Anlegern aufgefasst wurden. Dies hat zu einem Gap nach oben und zum Durchbruch der 142 US-Dollar Marke geführt. In den nächsten 4 Folgetagen ging es recht rasch weiter nach oben.Expertenmeinung:Der starke Aufwärtstrend unter erhöhtem Volumen und die positiven Quartalszahlen machen die Aktie sehr attraktiv. Ein interessanter Kaufbereich würde sich allerdings erst nach einer Korrektur im Bereich zwischen 140 bis 146 US-Dollarmarke ergeben. Dort befinden sich der Support-Bereich sowie die EMA 20 und EMA 50.Zu beachten wären jedoch die Quartalszahlen, die am 30. August veröffentlich werden und den Kurs sowohl positiv als auch negativ beeinflussen können.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert, allerdings beobachte ich den weiteren Kursverlauf mit Spannung weiter.Aussicht: BULLISCH Der Autor besitzt keine Papiere in diesem Wertpapier