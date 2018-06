Medienmitteilung

Cicor Technologies Ltd. - Starke Geschäftsentwicklung setzt sich fort

Bronschhofen, 13. Juni 2018 - Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN).Die erfreuliche Geschäftsentwicklung der Cicor Technologies Ltd. hält an und wird im ersten Halbjahr 2018 voraussichtlich zu einer weiteren Steigerung der Ergebnisse führen.

Die bisherige Geschäftsentwicklung der Cicor Gruppe im Jahr 2018 liegt über den eigenen Erwartungen von Anfang Jahr. So hat sich das starke Umsatzwachstum vom Jahr 2017 praktisch unverändert fortgesetzt, insbesondere abgestützt auf einer sehr hohen Zuwachsrate in der AMS Division.

Basierend darauf werden sich voraussichtlich auch die operativen Ergebnisse der Gruppe positiv weiterentwickeln. Stand heute wird für das erste Halbjahr 2018 eine operative Marge (EBIT) zwischen 5 bis 6% vom Umsatz erwartet (H1 2017: 4,7%).

Bei stabilen Wechselkursen zum Schweizerfranken ist davon auszugehen, dass auch der konsolidierte Reingewinn im ersten Halbjahr 2018 deutlich über dem erzielten Gewinn von 2,3 Mio. CHF vom ersten Halbjahr 2017 liegen wird.

Das weitere Wachstum im zweiten Semester wird auch von der Verfügbarkeit elektronischer Bauelemente abhängen. Die Liefersituation hat sich weiter verschärft und kann zu Lieferverzögerungen führen.

Daneben teilt Cicor mit, dass die Bauarbeiten am neuen Produktionswerk in Arad (Rumänien) weitgehend abgeschlossen sind. Der Umzug an den neuen Standort wird damit planmässig im dritten Quartal 2018 erfolgen.

Die Publikation des Halbjahresberichts 2018 erfolgt am 16. August 2018.

Kontakt:

Alexander Hagemann Patric Schoch CEO CFO Tel. +41 71 913 73 00 Tel. +41 71 913 73 00 Email: media@cicor.com Email: media@cicor.com Cicor Management AG Gebenloostrasse 15 9552 Bronschhofen Schweiz

Cicor ist ein globaler Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologielösungen in der Elektronik-industrie. Mit rund 1900 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten fertigt Cicor hochkomplexe Leiterplatten, Hybride und bietet umfassende Elektronik- und Kunststoff-Spritzguss-Dienstleistungen. Die Gruppe liefert massgeschneiderte Lösungen vom Design bis hin zum fertigen Produkt für ihre weltweiten Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN).Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.