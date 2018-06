Bundeskanzlerin Angela Merkel und das SPD-geführte Finanzministerium haben den CSU-Vorschlag einer völligen Abschaffung des Solidaritätszuschlages noch vor 2021 zurückgewiesen. "Ich glaube nicht, dass wir es schaffen könnten, in einer Legisaturperiode den gesamten Soli abzubauen", sagte Merkel am Dienstagabend auf dem CDU-Wirtschaftstag in Berlin.

