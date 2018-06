The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0245138950 BANCO GENERAL 14-18 BD00 BON CHF N

CA P4B1 XFRA DE000A161MG2 PRIVATBANK BERLIN ANL 18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DHY1800 DT.HYP.BK.MTN.OPF.S.180 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK6DZ99 DEKABANK DGZ IHS.S.5046 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1G812 DZ BANK IS.4893 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA FI4000210646 OUTOKUMPU OYJ 16-21 BD00 BON EUR N

CA OF3B XFRA FR0012790319 CIE F.FONCIER 15-18 MTN BD00 BON EUR N

CA 0EYF XFRA XS0615236774 ORIGIN ENGY FIN.11/71 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK97RN1 DEKABANK DGZ IHS.S.6640 BD01 BON EUR N

CA XFRA US054303AW29 AVON PRODUCTS 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US92857WAS98 VODAFONE GRP 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA USP14486AA54 BNDES 98/18 FLR REGS BD01 BON USD N

CA VTAB XFRA XS0170239692 VATTENFALL 03/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1246016817 HAIK. I.AIR.INV 15/18 BD01 BON CNY N

CA XFRA DE000HLB4N39 LB.HESS.THR.CARRARA06I/15 BD02 BON EUR N

CA XFRA US14912L6L07 CATERP.FIN.SER. 2018MTN H BD02 BON USD N

CA V1LA XFRA US91913YAN04 VALERO ENERGY CORP. 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0369350813 STE GENERALE08/UND.FLRMTN BD02 BON GBP N

CA RUMA XFRA XS0371163600 RUMAENIEN 08/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1247516088 CS AG LDN 15/18 FLR MTN BD02 BON EUR N