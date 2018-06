The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB5150 BAY.LDSBK.IS.18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5168 BAY.LDSBK.IS. 18/33 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5176 BAY.LDSBK.IS. 18/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5184 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40MV5 COBA MTH S.P24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40MW3 COBA MTH S.P25 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3R44 LB.HESS.THR.CARRARA06M/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3R51 LB.HESS.THR.CARRARA06N/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3R69 LB.HESS.THR.CARRARA06O/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4UB3 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4UD9 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013342334 VALEO 18-25 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US00912XAZ78 AIR LEASE 18/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US023135AT31 AMAZON.COM 2020 BD02 BON USD N

CA XFRA US023135AW69 AMAZON.COM 2023 BD02 BON USD N

CA XFRA US023135AZ90 AMAZON.COM 2024 BD02 BON USD N

CA XFRA US023135BC96 AMAZON.COM 2027 BD02 BON USD N

CA XFRA US023135BJ40 AMAZON.COM 2047 BD02 BON USD N

CA XFRA US023135BM78 AMAZON.COM 2057 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1827819910 SON.ESP.F.2 18/37 A1 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1827820256 SON.ESP.F.2 18/37 A2 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1839386908 SPAREBK 1 BOLIG.18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA 6GP1 XFRA CA38611W3084 GRAND PEAK CAPITAL EQ00 EQU EUR N

CA WNFA XFRA CA79015E6010 SAINT JEAN CARBON EQ00 EQU EUR N