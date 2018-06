FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

UG8K XFRA ZAE000111829 AVENG LTD. RC-,05

KOU XFRA KYG532241042 KWG PROPERTY HOLDG HD-,10

4AY XFRA BE0003877942 ABLYNX NV

SSA1 XFRA GRS204003008 GR. SARANTIS NAM. EO 1,55

DHD1 XFRA CA1381172057 CANTEX MINE DEV.

336N XFRA US21234W2026 CONTRAVIR PHARMACEUT.

1CJ XFRA CA55973N1069 MAGNUM COLDCORP INC.

ACO1 XFRA SE0011166628 ATLAS COPCO B FREE

ACO2 XFRA SE0011166610 ATLAS COPCO A