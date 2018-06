Die Analysten von Technavio, einem global führenden Technologie-Recherche- und Beratungsunternehmen, schätzen, dass der globale Hardwaremarkt für Kryptowährungen in den nächsten fünf Jahren um durchschnittlich 10% pro Jahr wachsen wird. Herkömmliche Technologien reichen nicht aus, um den Leistungsanforderungen von Kryptominern zu entsprechen. In Zeiten des kalifornischen Goldrausches waren es oft die Pickel- und Schaufelhersteller, die am meisten von den Goldgräberaktivitäten profitierten. Wenn man den momentanen Hype um das Mining von Kryptowährungen beobachtet, könnte man daraus schließen, dass Chiphersteller wie Nvidia oder AMD das moderne Äquivalent zu den damaligen Werkzeugherstellern sind. Das wachsende Interesse...

