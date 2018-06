London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der BP-Aktie (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,00 oder 5,60 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. BP plc. hat am 1. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2018 präsentiert. Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur. [mehr] aktiencheck.de Amazon.com-Aktie: 2.200 oder 1.700 USD? Kursziele und Ratings der Analysten nach Q1-Zahlen auf einen Blick - Aktiennews Seattle (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 2.200,00 USD oder 1.700,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. Amazon.com Inc. hat am 26. April über das erste Quartal 2018 berichtet. Wie der Meldung der Fin. [mehr] Der Aktionär Allianz-Aktie: Pullback jetzt möglich! Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe. Der Münchener Versicherungsgigant wolle zukaufen, sei aber noch immer auf der Suche nach einem geeigneten Übernahmeziel. Derweil habe die Allianz-Aktie die 180-Euro-Marke nicht nachhaltig unterschritten und dami. [mehr] Kolumnen mehr > Devin Sage Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für den 13.6.2018 Technische-X-Analyse.de Trading realisierte in dieser Handelswoche nachfolgende Handelsergebnisse:Dow Jones Index (X-Sequentials Handelssignal): +516 Punkte,Nasdaq 100 Index (X-Sequentials Handelssignal): +319 Punkte,Nasdaq Composite Index (X-Sequentials Handelssignal): +346 Punkte,Dow Jones Transportation Index (Elliott Wellen Handelssignal): +257 Punkten.DAX Index:Der DAX index schloss am 13.6.2018 bei 12840.06 Punkten.Es wurde zuletzt das "7XZ" Abwärtsziel des vorliegenden X-Sequentials X7 Musters mit einem Tief bei 12610.68 Punkten realisiert.Eine Aufwärtsbewegung bis zum inversen 7XZ Kursziel bei 13165 Punkten war dann zu erwarten,wenn der DAX index die Marke von 12926 Punkten überbietet.Während der Dienst. [mehr] Gerd Bennewirtz SJB FondsPortrait. Assenagon I Multi Asset Protect . SJB FondsPortrait. Assenagon I Multi Asset Protect. Auch Mitte 2018 ist für Investoren aus dem Euroraum kein Ende des deprimierenden Niedrigzinsumfeldes in Sicht, das es Anlegern in höchstem Maße erschwert, attraktive Renditen ohne gleichzeitige Risikoerhöhung einzufahren. Einen Lösungsansatz für dieses Dilemma kann ein aktiv gemanagter Multi-Asset-Ansatz bieten, der auf der Basis höchster Flexibilität ein Portfolio aus unterschiedlichen Vermögenswerten aus dem Aktien-, Renten- und Rohstoffbereich konstruiert. Speziell auf das herausfordernde Marktumfeld der fortwährenden Niedrigzinsphase ist Assenagon-FondsManager Thomas Romig eingestellt, der . [mehr] CMC Markets DAX fällt wieder zurück - Geldpolitik rückt in den Fokus Die Enttäuschung über den Mangel an konkreten Zusagen seitens des nordkoreanischen Diktators hat die anfängliche Euphorie im Deutschen Aktienindex schnell wieder verfliegen lassen. Der Markt ist zurzeit mangels neuen Impulsen zwischen 12.615 und 12.930 in einer Art entscheidungsloser Zone eingesperrt und daher als neutral einzustufen. Bisher dürften jene, die im Mai und damit vor der Sommerpause zyklisch verkauften, sich in Sicherheit wägen, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Seit ein paar Wochen passiert nichts wirklich Neues mehr im DAX. Vielleicht werden die geldpolitischen Einflüsse im Rest der Woche wie von der EZB den Ausschlag geben, in welche R. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...