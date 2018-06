DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen der Regionalwahlen geschlossen.

TAGESTHEMA

Dass die US-Notenbank (Fed) ihren Leitzins am Mittwoch anheben wird, gilt als sicher. Bei ihrer Ratssitzung muss sie jedoch auch die Frage beantworten, welche Pläne sie für den Rest des Jahres hat. Laut Interviews und öffentlichen Stellungnahmen haben sich die Geldpolitiker noch nicht darüber geeinigt, wie stark die Zinsen in diesem Jahr noch steigen müssen, um zu verhindern, dass die US-Wirtschaft überhitzt. Im März lag ihre mittlere Prognose noch bei drei Zinsschritten in diesem Jahr, jedoch halten einige von ihnen vier Schritte für wahrscheinlicher. Eine Umfrage des Wall Street Journal aus dem laufenden Monat zeigt, dass Ökonomen aufgrund des schnelleren Wachstums, der sinkenden Arbeitslosenzahlen und der steigenden Inflation mit vier Zinsschritten rechnen. Zunächst dürfte die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent erhöhen. Das wäre die zweite Zinssteigerung in diesem Jahr. Die meisten Notenbanker sind sich einig, dass man die Zinsen langsam auf ein Niveau steuern sollte, das die Konjunktur weder bremst noch anheizt. Danach solle man die Zinsen eine Weile stabil halten und beobachten, wie die Wirtschaft reagiert. Die Debatte in der Fed wird sich auf zwei Themen konzentrieren: Wo liegt dieser neutrale Zinssatz, und wie weit sollte die Fed darüber hinaus die Zinsen anheben, um die US-Wirtschaft vor Exzessen zu bewahren?

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Zooplus AG, HV

10:00 DE/Grammer AG, HV

10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV

11:00 DE/Adva Optical Networking SE, HV

14:00 DE/Krones AG, HV

Im Laufe des Tages:

- DE/Home24 SE, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Bechtle AG 0,90 EUR Design Hotels AG 0,10 EUR Hamburger Hafen und Logistik AG 0,67 EUR Merkur Bank KGaA 0,30 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 10:30 Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj -DE 10:30 Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung -EU 11:00 Industrieproduktion April Eurozone PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+3,0% gg Vj -FR 12:00 OECD, Frühindikator April -US 14:30 Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11.00 IT/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 im Volumen von 1,75 bis 2,25 Mrd EUR Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2046 im Volumen von 1 bis 1,5 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion 1-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2026 im Volumen von 1,5 Mrd SEK 11:00 NO/Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2023 im Volumen von 2 Mrd NOK 11:00 CH/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 (offenes Volumen) 11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 im Volumen von 2 Mrd EUR 11:30 PT/Auktion 4,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von 750 Mio - 1 Mrd EUR Auktion 2,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028 im Volumen von 750 Mio - 1 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 2,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2025 im Volumen von max. 5 Mrd CZK Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit November 2027 im Volumen von max. 5 Mrd CZK Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2029 im Volumen von max. 7 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.794,00 0,21 Nikkei-225 22.988,00 0,48 Schanghai-Composite 3.055,38 -0,79 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.842,30 -0,00 DAX-Future 12.842,50 -0,32 XDAX 12.844,36 -0,31 MDAX 26.779,73 0,25 TecDAX 2.866,02 0,78 EuroStoxx50 3.475,58 -0,13 Stoxx50 3.073,80 -0,24 Dow-Jones 25.320,73 -0,01 S&P-500-Index 2.786,85 0,17 Nasdaq-Comp. 7.703,79 0,57 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,85 +1

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,63 -0,63 -0,02 Deutschland 10 Jahre 0,49 0,49 0,06 USA 2 Jahre 2,54 2,54 0,65 USA 10 Jahre 2,97 2,96 0,56 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 0,00

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit wenig Bewegung an den Aktienmärkten rechnen Händler zur Wochenmitte. Sie verweisen auf die anstehende Sitzung der US-Notenbank. Eine Zinserhöhung ist zwar fest eingepreist. Die Frage ist aber, ob die Notenbank bis zum Jahresende einen oder zwei weitere Zinsschritte ansteuert. "Eine vergleichsweise hawkische US-Notenbank könnte die Stimmung an den Märkten drücken", sagt ein Marktteilnehmer. "Die Frage ist besonders, wie die defensiven Titel darauf reagieren", sagt er. Sollten sie nach unten drehen, dürfte der S&P-500 unterhalb der 2.800er Widerstandszone auf Konsolidierungskurs gehen. "Das dürfte dann auch die Börsen in Europa belasten", so der Marktteilnehmer.

Rückblick: Das Geschäft wurde im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidungen von Fed und EZB nach einem etwas freundlicheren Start von Zurückhaltung dominiert. Konjunkturdaten belasteten tedenziell, setzten insgesamt aber kaum Akzente. Die deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im Juni etwas stärker abgeschwächt als erwartet. Die US-Verbraucherpreise zeigten zumindest in der Jahresrate im Mai eine leichte Beschleunigung, was den Zinssteigerungstrend in den USA untermauert. Das historische Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-Un wurde schnell abgehakt, zumal es keine Überraschungen brachte. Der Rückschlag in einer Studie drückte Astrazeneca um 0,7 Prozent. Kaum beeindruckt von erhöhten Anforderungen an die Kapitalausstattung der Banken in Frankreich zeigten sich die Bankenwerte des Landes. BNP Paribas schlossen unverändert, Credit Agricole stiegen um 0,2 Prozent. Die Pläne würden im Fall ihrer Einführung auf die Institute nur einen begrenzten Effekt ausüben, so die Einschätzung der UBS.

DAX/MDAX/TECDAX

Unverändert - Daimler machten die moderaten Vortagesverluste mit einem Plus von 1,5 Prozent mehr als wett. Analysten scheint der finanzielle Aufwand für den vom Bundesverkehrsministerium eingeforderten Rückruf und Softwareupdates von 774.000 dieselgetriebenen Fahrzeugen in Europa "überschaubar". Zudem drohten Daimler wegen der Abschaltvorrichtungen wohl keine Strafzahlungen, wenn das Unternehmen diese beseitige. Deutsche Post gaben nach weiteren negativen Analystenstimmen nach der Gewinnwarnung in der Vorwoche nochmals um 2,5 Prozent nach. Henkel zogen um 0,5 Prozent nach bestätigten Wachstumszielen an. Für einen Kurssprung von 5,7 Prozent bei Ströer sorgte eine Hochstufung durch Mainfirst. Heidelberger Druck verloren nach der Bekanntgabe finaler Geschäftszahlen 9 Prozent. Der Ausblick sei verhalten geblieben, bemängelten Börsianer.

XETRA-NACHBÖRSE

Morphosys legten bei Lang & Schwarz um 1,6 Prozent zu. Nach der Aktie habe es etwas Nachfrage gegeben, nachdem das Biotechnologieunternehmen den Start einer Pase-3-Studie mitgeteilt hatte, so ein Händler. Der Kurs der Deutschen Post habe sich derweil unbewegt gezeigt von der Nachricht, dass Vorstand Jürgen Gerdes sein Mandat niederlegt.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un ließ die meisten Anleger ebenso kalt wie am Tag zuvor bereits der gescheiterte G7-Gipfel. Beide Ereignisse förderten aus Sicht der Finanzmärkte keine Überraschungen zutage. Das Hauptinteresse der Akteure gelte nun den Notenbanken, hieß es. Die Konjunkturdaten des Tages untermauerten die Zinserhöhungserwartung in den USA. Belastend wirkte dies aber nicht, weil der Markt mehrheitlich ohnehin davon fest davon ausgeht, dass die US-Notenbank am Mittwoch zum zweiten Mal in diesem Jahr den Leitzins erhöhen wird. Unter den Einzelaktien stiegen Tesla weiter und zwar um 3,2 Prozent. Rückenwind kam von Keybanc-Analyst Brad Erickson. Er hob seine Absatzschätzungen für das Massenmodell Model 3 deutlich an. Für einen Rücksetzer von den Tageshochs sorgte im Verlauf aber die Meldung, dass der Elektroautobauer 9 Prozent der Stellen streicht. Für Twitter ging es um 5,0 Prozent nach oben auf 43,49 Dollar. JP Morgan (JPM) hat das Kursziel auf 50 Dollar erhöht, das höchste unter den vom Finanzdienstleister Factset beobachteten 37 Twitter-Analysten. Eine Kursexplosion von gut 30 Prozent erlebte die RH-Aktie. Das ehemals unter dem Namen Restoration Hardware firmierende Unternehmen hob seine Jahresziele an und übertraf außerdem mit den Erstquartalszahlen die

Erwartungen des Marktes.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.19 Uhr EUR/USD 1,1750 +0,0% 1,1746 1,1787 EUR/JPY 129,97 +0,2% 129,67 129,94 EUR/CHF 1,1601 +0,1% 1,1595 1,1600 GBP/EUR 1,1376 -0,0% 1,1418 1,1349 USD/JPY 110,62 +0,2% 110,39 110,24 GBP/USD 1,3366 -0,1% 1,3374 1,3377 Bitcoin BTC/USD 6.627,21 +0,7% 6.578,72 6.791,97

Der Dollar zog am Abend zu Euro und Pfund an, zum Yen legte er nur leicht zu. Der Euro kostete zuletzt im US-Handel 1,1750 Dollar, verglichen mit einem Tageshoch von knapp über 1,18. Das Pfund machte am Abend nur kurz einen Satz nach oben in Reaktion darauf, dass die britische Premierministerin Theresa May einer Niederlage entging, weil das Unterhaus eine Änderung des Brexit-Gesetzes ablehnte. Zuletzt lag das Pfund wieder auf seinem Ausgangsniveau. Im asiatischen Handel zeigte sich der Euro wenig verändert.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,99 66,36 -0,6% -0,37 +10,4% Brent/ICE 75,63 75,88 -0,3% -0,25 +16,5%

Die Ölpreise bewegten sich erneut auseinander - US-Öl stieg um 0,2 Prozent auf 66,21 Dollar je Barrel, während Brentöl etwas deutlicher nachgab. Ein Dämpfer für das international stärker gehandelte Brent kam vom Opec-Monatsbericht. Demnach haben die Mitglieder des Erdölkartells ihre Produktion im Mai ausgeweitet. Dabei spielte Saudi-Arabien eine entscheidende Rolle. Marktteilnehmer wiesen aber darauf hin, dass die höhere Förderung der Saudis durch Ausfälle in Nigeria, Venezuela und Libyen zum Teil kompensiert werde. Außerdem erhöhte die Opec ihre Prognose für die tägliche Nicht-Opec-Förderung in diesem Jahr. Derweil rechnen Analysten für die Bekanntgabe der US-Ölvorräte in der vergangenen Woche am Mittwoch mit einem Rückgang um 1,6 Millionen Barrel. Dabei variieren die Schätzungen unter elf vom Wall Street Journal Befragten von einem Rückgang um 4,7 bis zu einer Zunahme um 1,5 Millionen Barrel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.295,27 1.295,91 -0,0% -0,64 -0,6% Silber (Spot) 16,83 16,86 -0,2% -0,03 -0,6% Platin (Spot) 895,75 899,00 -0,4% -3,25 -3,6% Kupfer-Future 3,23 3,25 -0,6% -0,02 -2,9%

Gold verbilligte sich um 4 Dollar je Feinunze auf 1.296.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BREXIT

Im Ringen um die Brexit-Regelungen ist Premierministerin Theresa May im eigenen Land einer Niederlage entgangen: Das Unterhaus lehnte mit 324 zu 298 Stimmen eine Änderung des Brexit-Gesetzes ab, das dem Parlament ein Veto für die mit Brüssel ausgehandelten Pläne zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gegeben hätte. Zuvor hatte sich eine Mehrheit im Oberhaus für diesen Änderungsantrag ausgesprochen. Die Gesetzesänderung hätte neue Verhandlungen oder gar einen Verbleib in der EU ermöglicht. Mit dem Brexit-Gesetz wird der Eintritt Großbritanniens in die EU rückgängig gemacht. Außerdem werden EU-Regeln in britisches Recht übertragen.

GRIECHENLAND/MAZEDONIEN

Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hat eine Einigung im Namensstreit mit Mazedonien verkündet. Athen blockierte wegen des mehr als 25-jährigen Streits mit Skopje die Bestrebungen Mazedoniens, der EU und der Nato beizutreten. Alle Bedingungen Griechenlands bei der Namenswahl seien erfüllt worden, sagte Tsipras. Den Namen nannte er allerdings nicht.

POLITIK DEUTSCHLAND

Das diskutierte Gesetz über die Musterklage gegen Unternehmen kommt. "Wir haben uns in der Koalition geeinigt und werden wie versprochen noch diese Woche die Musterfeststellungsklage beschließen", sagte Elisabeth Winkelmeier-Becker, rechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Verbraucher bekämen damit einen einfachen Weg, ihre Anspruchsvoraussetzungen klären zu lassen.

US-ÖLPRODUKTION

Die US-Energie-Informationsbehörde (EIA) hat im Rahmen ihres kurzfristigen Juni-Ausblicks die US-Produktionsprognose für 2018 um 0,6 Prozent erhöht auf 10,79 Millionen Barrel pro Tag. Zugleich senkte sie ihre Erwartung für das Jahr darauf um 0,8 Prozent auf 11,76 Millionen tagesdurchschnittlich.

DEUTSCHE POST I

Die Deutsche Post und Vorstand Jürgen Gerdes haben unterschiedliche Auffassungen über die strategische Schwerpunktsetzung des Unternehmens. Aus diesem Grund scheidet Gerdes per sofort aus dem Führungsgremium und Ende Juni auch aus dem Unternehmen aus. Gerdes hatte bis vor kurzem die Brief- und Paketsparte geleitet, deren Geschäftsverlauf ursächlich für eine drastische Gewinnwarnung am Freitag war. Die Verantwortung für das Vorstandsressort übernimmt mit sofortiger Wirkung Thomas Ogilvie zusätzlich zu seinem Mandat als Personalvorstand und Arbeitsdirektor.

DEUTSCHE POST II

Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sorgt sich um die Zukunft des Elektrowagens "Streetscooter". "Der Streetscooter war das ganz persönliche Baby von Gerdes. Jetzt, wo Gerdes geht, wird sich der Vorstand das Projekt wegen der hohen Anlaufverluste sicher noch einmal genau anschauen", sagte Dudenhöffer der Rheinischen Post.

FRAPORT

hat im Mai rund 6,1 Millionen Fluggäste abgefertigt. Das ist ein Anstieg von 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch die Lage der Feier- und Brückentage, die frühen Pfingstferien in einigen Bundesländern sowie zusätzlich angebotene Kapazitäten im Europaverkehr, wie die Fraport AG erläuterte. Von Januar bis Mai betrug der Zuwachs 8,9 Prozent.

HAWESKO

will in Verhandlungen über den Mehrheitserwerb der österreichischen Wein & Co einsteigen.

ADYEN

Das niederländische Zahlungstechnologie-Unternehmen Adyen hat den Ausgabepreis seiner bis zu 4,2 Millionen angebotenen Aktien auf 240 Euro festgelegt. Er liegt am oberen Rand der Preisspanne von 220 bis 240 Euro. Das Unternehmen wird damit mit 7,1 Milliarden Euro bewertet. Der erste Handelstag ist am Mittwoch, 13. Juni.

OMV

begibt nachrangige Hybridschuldverschreibungen im Volumen von 500 Millionen Euro. Die Papiere haben keinen Endfälligkeitstag und werden bis zum 19. Juni 2024 mit einem festen Zinssatz von 2,875 Kupon im Jahr verzinst.

AT&T/TIME WARNER

Ein US-Bundesrichter hat am Dienstag die milliardenschwere Übernahme des Medienunternehmens Time Warner durch den Telekommunikationskonzern AT&T genehmigt. Die US-Regierung habe nicht hinreichend beweisen können, dass die Fusion dem Wettbewerb schade, begründete Bezirksrichter Richard Leon sein Urteil. Er warnte zugleich vor einer Verzögerung der Übernahme durch ein mögliches Berufungsverfahren. Dies würde irreparablen Schaden für beide Unternehmen bedeuten.

