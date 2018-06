Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 43,00 oder 25,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. ArcelorMittal hat am 11.05.2018 die Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlicht. Der op. [mehr] aktiencheck.de BP-Aktie: 7 oder 5,60 GBP? Kursziele und Ratings der Analysten nach Q1-Zahlen auf einen Blick - Aktiennews London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der BP-Aktie (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,00 oder 5,60 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. BP plc. hat am 1. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2018 präsentiert. Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur. [mehr] aktiencheck.de Amazon.com-Aktie: 2.200 oder 1.700 USD? Kursziele und Ratings der Analysten nach Q1-Zahlen auf einen Blick - Aktiennews Seattle (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 2.200,00 USD oder 1.700,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. Amazon.com Inc. hat am 26. April über das erste Quartal 2018 berichtet. Wie der Meldung der Fin. [mehr] Kolumnen mehr > Feingold-Research IOTA - positive Nachrichten dringend gesucht Der Kryptomarkt liegt in der Nacht auf Mittwoch weiter am Boden. Bitcoin verliert knapp vier Prozent auf 6500 US-Dollar. IOTA und EOS lassen weiter deutlich Federn. IOTA notiert knapp über 1,20 US-Dollar und hat sich damit in den letzten Wochen halbiert. Beim Bitcoin könnte ein Test des Jahrestiefs bei knapp 6000 US-Dollar anstehen. Viele Marktteilnehmer dürften abwarten und erst dann wieder "long" in den Markt einsteigen. Wie so oft verlieren die Altcoins im Vergleich zum Bitcoin deutlicher. Damit könnte bei IOTA auch die 1-USD-Marke wieder in Reichweite rücken. Dabei kann IOTA mit positiven Entwicklungen glänzen. Auf der CEBIT präsent. [mehr] Devin Sage Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für den 13.6.2018 Technische-X-Analyse.de Trading realisierte in dieser Handelswoche nachfolgende Handelsergebnisse:Dow Jones Index (X-Sequentials Handelssignal): +516 Punkte,Nasdaq 100 Index (X-Sequentials Handelssignal): +319 Punkte,Nasdaq Composite Index (X-Sequentials Handelssignal): +346 Punkte,Dow Jones Transportation Index (Elliott Wellen Handelssignal): +257 Punkten.DAX Index:Der DAX index schloss am 13.6.2018 bei 12840.06 Punkten.Es wurde zuletzt das "7XZ" Abwärtsziel des vorliegenden X-Sequentials X7 Musters mit einem Tief bei 12610.68 Punkten realisiert.Eine Aufwärtsbewegung bis zum inversen 7XZ Kursziel bei 13165 Punkten war dann zu erwarten,wenn der DAX index die Marke von 12926 Punkten überbietet.Während der Dienst. [mehr] SJB FondsPortrait. Assenagon I Multi Asset Protect . SJB FondsPortrait. Assenagon I Multi Asset Protect. Auch Mitte 2018 ist für Investoren aus dem Euroraum kein Ende des deprimierenden Niedrigzinsumfeldes in Sicht, das es Anlegern in höchstem Maße erschwert, attraktive Renditen ohne gleichzeitige Risikoerhöhung einzufahren. Einen Lösungsansatz für dieses Dilemma kann ein aktiv gemanagter Multi-Asset-Ansatz bieten, der auf der Basis höchster Flexibilität ein Portfolio aus unterschiedlichen Vermögenswerten aus dem Aktien-, Renten- und Rohstoffbereich konstruiert. Speziell auf das herausfordernde Marktumfeld der fortwährenden Niedrigzinsphase ist Assenagon-FondsManager Thomas Romig eingestellt, der . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

