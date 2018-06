Der deutsche Aktienmarkt dürfte im Vorfeld der Zinsentscheidung der Fed lustlos in den Handel starten. Banken und Broker erwarten den Dax am Mittwoch Morgen nahezu unverändert bei 12.854 Punkten. Am Dienstag hatte sich der Leitindex noch in den Bereich um 12.950 Punkten vorgearbeitet, war dann aber im Tagesverlauf bis 12.842 Punkte zurückgefallen.

