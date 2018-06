Troostwijk Auctions organisiert in enger Zusammenarbeit mit seinem Partner in Angola den Verkauf einer breiten Palette an Baugeräten und Hebezeugen von Marken wie Liebherr, Caterpillar und Terex. Das Projekt läuft über zwei Kanäle. Zuerst erfolgt ein Online-Ausschreibungsverkauf im Juli, gefolgt von einer Online-Auktion im September. Am Schlusstag der Online-Auktion, 13. September, wird auch eine Live-Auktion in Luanda, der Hauptstadt Angola, veranstaltet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180612006233/de/

Modern Liebherr Crane (Photo: Business Wire)

Näheres zur Ausschreibung und Auktion:

Ausschreibung:https://www.troostwijkauctions.com/nl/tender-heerema/01-26761/

Schlusstag: 19. Juli. Besichtigungstage können auf Anfrage eingerichtet werden.

Online-Auktion: https://www.troostwijkauctions.com/uk/live-webcast-nheerema/01-26762/

Über diesen Link kommen Sie zur Vorankündigung dieser Auktion. Eine Beschreibung der Lose und diesbezügliche Einzelheiten folgen am 16. August.

Besichtigungstage: 11. und 12. September in Angola.

Hintergrund

Der Heerema Porto Amboim (HPA) Yard befindet sich im Porto Amboim, Angola, und ist auf den Bau von Seelogistik spezialisiert. Die 2010 eröffnete Werft konnte große Projekte Fertigungs- und Logistikaktivitäten unterstützen.

Im Rahmen einer Neuorientierung traf Heerema die Entscheidung, sein Inventar teilweise zum Verkauf anzubieten. Maarten van den Wittenboer, Yard Manager bei HPA, erläutert: "Unsere Wahl fiel auf Troostwijk Auctions, weil das Unternehmen über beträchtliche internationale Erfahrung und ein großes und gezieltes Käufernetzwerk verfügt. Mit der Unterstützung ihrer Partner vor Ort können sie auch optimal die lokalen Vorschriften hier in Angola einhalten."

Besondere Lose

Unter der angebotenen Ausrüstung befinden sich drei moderne Kräne der Firma Liebherr, Typ LR 1300 und LR 1400, mit verschiedensten Hebezeugen. Caterpillar-Radlader, Terrain-Krane von Terex und ein Schlepper sind ebenfalls erwähnenswert. Insgesamt kann auf über 100 Posten geboten werden."

Troostwijk Auctions Social:

Besuchen Sie uns online unter www.troostwijkauctions.com

Folgen Sie uns auf Linkedin https://www.linkedin.com/company/troostwijk-veilingen-b-v-troostwijk-auctions/

Über Troostwijk Auctions

Troostwijk Auctions ist der Überzeugung, dass alles einen Wert hat. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, diesen Wert zu finden, zu erkennen und einzulösen häufig über Online-Auktionen, aber auch über Ausschreibungs- und Freihandverkäufe. Das Unternehmen bewertet, berät und ist Europas größtes B2B-Auktionshaus mit Käufern aus aller Welt. Troostwijk Auctions versteigert rund 280.000 Lose und erstellt Gutachten für Kunden aus Branchen wie Landwirtschaft, Lebensmittel, Metall, Holz, Bauwesen und Erdbau. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in 16 Ländern und hat Käufer in 127 Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180612006233/de/

Contacts:

Troostwijk Auctions

Robbert Peek

Tel.:+31-20-6666528

E-Mail:heerema@twa.nl

Internet:www.troostwijkauctions.com