Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen der Kommunalwahlen geschlossen.

TAGESTHEMA

Dass die US-Notenbank (Fed) ihren Leitzins am Mittwoch anheben wird, gilt als sicher. Bei ihrer Ratssitzung muss sie jedoch auch die Frage beantworten, welche Pläne sie für den Rest des Jahres hat. Laut Interviews und öffentlichen Stellungnahmen haben sich die Geldpolitiker noch nicht darüber geeinigt, wie stark die Zinsen in diesem Jahr noch steigen müssen, um zu verhindern, dass die US-Wirtschaft überhitzt. Im März lag ihre mittlere Prognose noch bei drei Zinsschritten in diesem Jahr, jedoch halten einige von ihnen vier Schritte für wahrscheinlicher. Eine Umfrage des Wall Street Journal aus dem laufenden Monat zeigt, dass Ökonomen aufgrund des schnelleren Wachstums, der sinkenden Arbeitslosenzahlen und der steigenden Inflation mit vier Zinsschritten rechnen. Zunächst dürfte die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent erhöhen. Das wäre die zweite Zinssteigerung in diesem Jahr. Die meisten Notenbanker sind sich einig, dass man die Zinsen langsam auf ein Niveau steuern sollte, das die Konjunktur weder bremst noch anheizt. Danach solle man die Zinsen eine Weile stabil halten und beobachten, wie die Wirtschaft reagiert. Die Debatte in der Fed wird sich auf zwei Themen konzentrieren: Wo liegt dieser neutrale Zinssatz, und wie weit sollte die Fed darüber hinaus die Zinsen anheben, um die US-Wirtschaft vor Exzessen zu bewahren?

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.794,00 +0,21% Nikkei-225 22.969,91 +0,40% Hang-Seng-Index 30.906,36 -0,63% Kospi Geschlossen Shanghai-Composite 3.057,97 -0,71% S&P/ASX 200 6.019,10 -0,58%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den meisten Börsen in Ostasien und Australien geht es am Mittwoch nach unten. Das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un vom Dienstag ist abgehakt. Die Blicke der Anleger richten sich nun auf die anstehenden Notenbanksitzungen von Fed, EZB und Bank of Japan in dieser Woche. Auf den chinesischen Aktienmärkten lastet die Entscheidung der People's Bank of China, die Vorschriften für ausländische Investoren weiter zu lockern. Diese sogenannten qualifizierten Anleger sollen künftig monatlich unbegrenzte Mittel aus China abziehen können. Das weckt nach Aussage von Beobachtern Befürchtungen, dass Ausländer einen etwaigen Ausverkauf an den chinesischen Börsen befeuern könnten. In Hongkong brechen ZTE am ersten Handelstag nach einer zweimonatigen Aussetzung bei lebhaften Umsätzen um fast 40 Prozent ein. Der Handel mit der Aktie war eingestellt worden, nachdem die USA dem chinesischen Unternehmen vorgeworfen hatte, Sanktionen gegen den Iran unterlaufen zu haben. In Australien kann der Kurssprung der APA-Aktie den breiten Markt nicht stützen. Die Titel schießen um über 20 Prozent nach oben, nachdem die in Hongkong ansässige CK Infrastructure über 9 Milliarden US-Dollar für den australischen Pipeline-Betreiber geboten hat. In Tokio profitieren die Kurse gegen die negative Tendenz in der Region vom schwächeren Yen. Gekauft werden vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen, etwa aus der Automobilbranche. Toyota Motor steigen um 1,4 Prozent und Mitsubishi Motors um 1,5 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Zentrales Thema im nachbörslichen Handel war die Übernahme von Time Warner durch AT&T, die ein US-Gericht am Dienstag genehmigt hatte. Die Entscheidung schürte Spekulationen auf weitere Zusammenschlüsse in der Branche. Die Aktien von AT&Tverbilligten sich um 2,8 Prozent. Die Übernahme wird AT&T rund 85 Milliarden Dollar kosten. Der Kurs von Time Warner stieg hingegen um 4,5 Prozent. Mit der Genehmigung der Time-Warner-Übernahme durch AT&T dürfte indessen der Weg für den Kauf von 21st Century Fox durch Comcast bereitet sein. Das Unternehmen könnte sich nun einen Bieterwettstreit mit der ebenfalls interessierten Disney liefern, befürchten Beobachter. Comcast fielen um 2,7 Prozent. Disney büßten 1,6 Prozent ein. Mit den Zusammenschlüssen in der Medienbranche würde dem Streaminganbieter Netflix eine stärkere Konkurrenz erwachsen. Die Netflix-Aktie gab um 0,9 Prozent nach. Kleinere Branchenvertreter wiederum könnten zu Übernahmezielen werden: CBS verteuerten sich um 5 Prozent. Viacom legten um 6,9 Prozent zu und Discovery um 4,1 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.320,73 -0,01 -1,58 2,43 S&P-500 2.786,85 0,17 4,85 4,24 Nasdaq-Comp. 7.703,79 0,57 43,87 11,59 Nasdaq-100 7.209,18 0,57 40,70 12,71 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 831 Mio 782 Mio Gewinner 1.464 1.624 Verlierer 1.481 1.318 Unverändert 132 133

Gut behauptet - Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un ließ die meisten Anleger ebenso kalt wie am Tag zuvor bereits der gescheiterte G7-Gipfel. Beide Ereignisse förderten aus Sicht der Finanzmärkte keine Überraschungen zutage. Das Hauptinteresse der Akteure gelte nun den Notenbanken, hieß es. Die Konjunkturdaten des Tages untermauerten die Zinserhöhungserwartung in den USA. Belastend wirkte dies aber nicht, weil der Markt mehrheitlich ohnehin davon fest davon ausgeht, dass die US-Notenbank am Mittwoch zum zweiten Mal in diesem Jahr den Leitzins erhöhen wird. Unter den Einzelaktien stiegen Tesla weiter und zwar um 3,2 Prozent. Rückenwind kam von Keybanc-Analyst Brad Erickson. Er hob seine Absatzschätzungen für das Massenmodell Model 3 deutlich an. Für einen Rücksetzer von den Tageshochs sorgte im Verlauf aber die Meldung, dass der Elektroautobauer 9 Prozent der Stellen streicht. Für Twitter ging es um 5,0 Prozent nach oben auf 43,49 Dollar. JP Morgan (JPM) hat das Kursziel auf 50 Dollar erhöht, das höchste unter den vom Finanzdienstleister Factset beobachteten 37 Twitter-Analysten. Eine Kursexplosion von gut 30 Prozent erlebte die RH-Aktie. Das ehemals unter dem Namen Restoration Hardware firmierende Unternehmen hob seine Jahresziele an und übertraf außerdem mit den Erstquartalszahlen die Erwartungen des Marktes.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,53 3,3 2,50 133,0 5 Jahre 2,80 1,7 2,79 87,8 10 Jahre 2,96 0,6 2,95 51,5

Am US-Anleihemarkt tat sich angesichts der allgemein erwarteten Zinserhöhung am Mittwoch wenig. Die Zehnjahresrendite stieg um 1 Basispunkt auf 2,96 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.55 Uhr % YTD EUR/USD 1,1750 +0,0% 1,1746 1,1793 -2,2% EUR/JPY 129,94 +0,2% 129,67 130,05 -3,9% EUR/GBP 0,8790 +0,1% 0,8783 0,8802 -1,1% GBP/USD 1,3368 -0,0% 1,3374 1,3398 -1,1% USD/JPY 110,59 +0,2% 110,39 110,29 -1,8% USD/KRW 1083,44 +0,2% 1081,04 1076,50 +1,5% USD/CNY 6,4038 +0,0% 6,4028 6,4024 -1,6% USD/CNH 6,4011 -0,0% 6,4039 6,3966 -1,7% USD/HKD 7,8482 +0,0% 7,8471 7,8469 +0,4% AUD/USD 0,7573 -0,0% 0,7575 0,7618 -3,1% NZD/USD 0,7013 +0,1% 0,7008 0,7038 -1,2% Bitcoin BTC/USD 6.607,36 +0,4% 6.578,72 6.863,24 -51,6%

Der Dollar zog am Abend zu Euro und Pfund an, zum Yen legte er nur leicht zu. Der Euro kostete zuletzt im US-Handel 1,1750 Dollar, verglichen mit einem Tageshoch von knapp über 1,18. Das Pfund machte am Abend nur kurz einen Satz nach oben in Reaktion darauf, dass die britische Premierministerin Theresa May einer Niederlage entging, weil das Unterhaus eine Änderung des Brexit-Gesetzes ablehnte. Zuletzt lag das Pfund wieder auf seinem Ausgangsniveau.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,00 66,36 -0,5% -0,36 +10,4% Brent/ICE 75,63 75,88 -0,3% -0,25 +16,5%

