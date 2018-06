Kirchheim-NabernBad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Dialog Semiconductor-Aktie (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) nach Quartalszahlen zu? 38,00 oder 13,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Dialog Semiconductor-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. Dialog Semiconductor hat am 09. Mai die Zahlen für das erste Quartal 2018 bekannt gegeben. Der Umsatz ist im Jahres. [mehr] aktiencheck.de ArcelorMittal-Aktie: 43 oder 25 EUR? Kursziele und Ratings der Analysten nach Q1-Zahlen auf einen Blick - Aktiennews Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 43,00 oder 25,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. ArcelorMittal hat am 11.05.2018 die Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlicht. Der op. [mehr] aktiencheck.de BP-Aktie: 7 oder 5,60 GBP? Kursziele und Ratings der Analysten nach Q1-Zahlen auf einen Blick - Aktiennews London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der BP-Aktie (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,00 oder 5,60 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. BP plc. hat am 1. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2018 präsentiert. Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur. [mehr] Kolumnen mehr > Christoph Geyer DAX: Technische Marktanalyse vom 13.06.2018 Der DAX versucht seit Tagen die Widerstandszone zu überwinden. Immer wenn es danach aussieht, als könne diese Zone zwischen 12.900 und 12.800 Punkten nach oben durchstoßen werden, erfolgt der Rückschlag. So ist es auch gestern gewesen. Zunächst ist der deutsche Leitindex aus einem Aufwärtskeil zum Wochenschluss nach unten durchgefallen. Dies ist ein übliches Verhalten, wenn sich ein solcher Keil gebildet hat. Da es sich nur um einen sehr kleinen Keil gehandelt hatte, war es auch nicht verwunderlich, dass dieser Durchbruch nur von sehr kurzer Dauer war. Mit dem gestrigen Handelstag bestand die Möglichkeit, diesen Ausbruch zu negieren. Der DAX eröffnete über der Widerstandszone un. [mehr] Jörg Schulte Maple Gold grenzt nach Stepout-Bohrungen weitere Mineralisierungen ab Das sich im fortgeschrittenen Stadium befindliche Goldexplorationsunternehmen Maple Gold Mines Ltd. (ISIN: CA5651271077 / TSX-V: MGM), welches das 370 km² große unternehmenseigene Goldprojekt ‚Douay' exploriert, gab neue Bohrergebnisse aus den Zonen ‚Nika' und ‚NW' im nordwestlichen Teil des aktuellen Ressourcengebiets bekannt. Dabei konnte das Unternehmen weitere Mineralisierungen abgrenzen. Im Bereich der Zone ‚Nika' hat das Bohrloch DO-18-227, welches am . [mehr] IOTA - positive Nachrichten dringend gesucht Der Kryptomarkt liegt in der Nacht auf Mittwoch weiter am Boden. Bitcoin verliert knapp vier Prozent auf 6500 US-Dollar. IOTA und EOS lassen weiter deutlich Federn. IOTA notiert knapp über 1,20 US-Dollar und hat sich damit in den letzten Wochen halbiert. Beim Bitcoin könnte ein Test des Jahrestiefs bei knapp 6000 US-Dollar anstehen. Viele Marktteilnehmer dürften abwarten und erst dann wieder "long" in den Markt einsteigen. Wie so oft verlieren die Altcoins im Vergleich zum Bitcoin deutlicher. Damit könnte bei IOTA auch die 1-USD-Marke wieder in Reichweite rücken. Dabei kann IOTA mit positiven Entwicklungen glänzen. Auf der CEBIT präsent. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

