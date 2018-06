Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BMW von 91 auf 89 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer dürfte nur wenig von einer Senkung der chinesischen Importzölle profitieren, schrieb Analyst Horst Schneider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der gestiegenen Risiken durch den Handelsstreit zwischen den USA und der EU seien keine Kurstreiber für die Aktie in Sicht./gl/ag Datum der Analyse: 12.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-06-13/08:17

ISIN: DE0005190003