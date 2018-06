Unter "Moos machen mit Zertis" findet man das grosse PDF zum Zertifikate Award Austria. Wir stellen hier im gabb jene Zertifikate, die unsere 7 Partner "Die Glorreichen Sieben" einreichten, vor und bringen die aktuellen Kurse dazu. Aus der Kategorie "Partizipation": Die Deutsche Bank hat 163 Index- und Basket-Zertifikate in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Als ihre wichtigste Produktemission in diesem Bereich gibt die Deutsche Bank das Nordic Fish Farmer Index Zertifikat (ISIN DE000DM9SEA5) an. Es muss nicht immer Fleisch sein - auch Fisch hat seine Stärken. Ab sofort auch im Anleger-Depot. Genauer gesagt, geht es bei diesem Index-Zertifikat um das Thema Lachs. In einen Aktien-Index wurden hier jüngst sieben Fischzucht-Unternehmen verpackt, deren operative...

