Es erwarten uns einige wichtige Ereignisse aus der Eurozone und der US Wirtschaft und darum wird der EUR/USD aktuell seitwärts um 1,1750 gehandelt. EUR/USD schaut auf Daten, FOMC Das Paar bleibt in der Mitte der Woche in seiner vertrauten Range und so schwankt es rund um die Mitte der 1,1700, da die weltweiten Märkte vor den geldpolitischen Entscheidungen ...

