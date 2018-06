Die Aktie von Wirecard (WKN:747206) scheint nichts aufhalten zu können. Auch nach 538 % Wertsteigerung in den letzten 5 Jahren ist kein Ende der Rallye in Sicht. Allein seit April dieses Jahres konnte die Aktie um etwa 50 % zulegen (Stand 08.06.2018 für beide Zuwachsraten). Rücksetzer hielten sich in dieser Zeit höchstens für ein paar Tage. Offensichtlich sind die Erwartungen an Wirecard hoch. Vielleicht zu hoch? Diese Frage kann offensichtlich nur ein Zeitreisender exakt beantworten. Die Zukunftsvisionen des Tech-Unternehmens scheinen für viele Anleger trotzdem attraktiv genug zu sein, um immer neue Rekordpreise zu rechtfertigen. Gerade eine der jüngsten Innovationen hat ...

