Es ist die höchste Summe, die jemals von einem Autokonzern in einen Mitfahrdienst gesteckt wurde. Toyota stellt dem südostasiatischen Uber-Konkurrenten Grab eine Milliarde Dollar zur Verfügung.

Toyota investiert eine Milliarde Dollar in den südostasiatischen Uber-Konkurrenten Grab. Mit Hilfe der Geldspritze werde das Angebot auf Essenslieferungen und Bezahldienste ausgeweitet, teilte Grab am Mittwoch mit. Damit investiert der Autokonzern so viel in einen Mitfahrdienst wie kein Autobauer zuvor.

Grab hat erst im März das Südostasien-Geschäft von Uber übernommen. Der Zukauf machte die Finanzierungsrunde ...

