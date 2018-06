Von Bowdeya Tweh

NEW YORK (Dow Jones)--Der Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson ist bereit, sein Lifescan-Geschäft mit Geräten für die Kontrolle des Blutzuckerspiegels an die Beteiligungsgesellschaft Platinum Equity zu verkaufen. Die Beteiligungsgesellschaft hatte vor rund drei Monaten 2,1 Milliarden US-Dollar für Lifescan geboten. Der US-Konzern will sich im Zuge der eigenen Verschlankung von dem Geschäftsbereich trennen. Johnson & Johnson will den Verkauf der Sparte nun bis zum Jahresende abschließen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2018 02:05 ET (06:05 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.